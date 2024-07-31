06:59, 31 июля

На подступах к Киеву уничтожили более 30 дронов, это одна из самых массовых атак за всю войну.

В КГВА сообщили, что в июле это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами. Для столицы она также стала самой массовой за 2024 год по количеству примененных БпЛА.