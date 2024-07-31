О главных событиях дня по состоянию на 31 июля, потери противника, последствия атаки, ситуацию на поле боя – читайте в материале 24 Канала.
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Российский Курск подвергся атаке
Этой ночью неспокойно было в российском Курске, там раздавались взрывы. Впоследствии миссцева власть сообщила, что в Курском районе возник пожар на одном из объектов после "атаки ВСУ".
В Беларуси поднимали истребители
Во время атаки Украины ночью 31 июля несколько российских "Шахедов" залетели на территорию Беларуси. Из-за этого белорусы должны были поднимать в небо свои истребители.
Самая массированная атака на Киев
На подступах к Киеву уничтожили более 30 дронов, это одна из самых массовых атак за всю войну.
В КГВА сообщили, что в июле это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами. Для столицы она также стала самой массовой за 2024 год по количеству примененных БпЛА.
Тревога из-за взлета МиГ
Также ночью, около 02:40 по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения аэробаллистической ракеты Х-47М2 Кинжал.
Враг атаковал дронами Украину
Российская армия в ночь на 31 июля атаковала Украину своими дронами-камикадзе типа "Шахед". В частности, вражеские беспилотники фиксировали в Киевской области.
Там по вражеским целям работала противовоздушная оборона. Российские дроны уничтожили еще до того, как они успели добраться до столицы.
Были ли вечером взрывы в Киеве
После 23:00 в Киеве был слышен взрыв. Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО на Киевщине. Впрочем в КГВА позже опровергли информацию о взрыве и работе ПВО.