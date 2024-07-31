Деталі атаки станом на ранок розповіли у Київській військовій адміністрації. Зазначають, що окупанти спрямували на столицю десятки дронів.
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"Цієї ночі росіяни здійснили одну з наймасованіших атак України ударними дронами за всю війну! А головною ціллю агресора став Київ. На столицю, на мирне місто, ворог спрямував багато десятків своїх безпілотників", – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
У КМВА уточнили, що повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків.
Знищено 30 дронів
Захисники неба знищили над Києвом понад 30 безпілотників.
"Силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників!", – додали в адміністрації.
Зазначають, що тип БпЛА та їх точну кількість оприлюднять Повітряні Сили.