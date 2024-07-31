Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Зауважимо, що ранкова атака ворога стала продовженням нічної, коли ворог запустив на столицю понад 30 дронів.

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"Під час ранкової, другої хвилі повітряного удару дронами, ворожі БпЛА продовжили атакувати Київ хвилями з певних напрямків. Але жоден безпілотник своєї мети не досяг", – ідеться у повідомленні.

Знищено ще кілька безпілотників

У КМВА повідомили, що під час відбиття другої хвилі атаки, захисники знищили зе кілька ворожих безпілотників.

А загалом, від ночі в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад 40 БпЛА.

При цьому зазначають, що точні цифри щодо кількості знищених "Шахедів" повідомлять Повітряні Сили.

"За умов такої щільної і масованої повітряної атаки, наші сили та засоби протиповітряної оборони відпрацювали просто на відмінно", – наголосив Сергій Попко.

Важливо! За даними КМВА, в Києві на цю хвилину попередньо без жертв та руйнувань.