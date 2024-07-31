Детали атаки по состоянию на утро рассказали в Киевской военной администрации. Отмечают, что оккупанты направили на столицу десятки дронов.
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"Этой ночью россияне совершили одну из самых массированных атак Украины ударными дронами за всю войну! А главной целью агрессора стал Киев. На столицу, на мирный город, враг направил много десятков своих беспилотников", – сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
В КГВА уточнили, что воздушная тревога длилась более 7 часов. Вражеские дроны заходили на Киев волнами и практически со всех возможных направлений.
Уничтожено 30 дронов
Защитники неба уничтожили над Киевом более 30 беспилотников.
"Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева и на подступах было уничтожено более трех десятков беспилотников!", – добавили в администрации.
Отмечают, что тип БпЛА и их точное количество обнародуют Воздушные Силы.
Последствия атаки
По данным оперативной сводки, пока в Киеве обошлось без пострадавших и разрушений. В КГВА отметили, что данные предварительные, информация уточняется.
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Враг снова атакует
По состоянию на 6:30 в столице объявили повторную воздушную тревогу из-за угрозы атак.
Новая волна вражеских дронов продолжила ночную атаку шахедов на Киев. В Воздушных силах предупредили также об угрозе для Житомирской и Винницкой областей.
Заметим, что ночью во всех регионах Украины объявляли воздушную тревогу, в Киеве – об угрозе атак дронами предупредили еще с вечера. Военные сообщали о работе ПВО на подступах к городу, мониторинговые каналы писали о движении десятков беспилотников.