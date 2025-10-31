Сьогодні немає офіційних даних про припинення громадянства Труханова, – адвокат

Адвокат Геннадія Труханова звернувся до Офісу президента із проханням надати офіційний указ про припинення громадянства свого підзахисного.

Про це під час засідання Печерського районного суду Києва заявив адвокат Олександр Лисак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

Чи могли позбавити громадянства Труханова?

За його словами, 15 жовтня – наступного дня після повідомлення про припинення українського громадянства Труханова – він направив адвокатський запит із вимогою надати копію президентського указу, протокол засідання відповідної комісії та правові підстави для такого рішення.

Шановний суд, сьогодні вже 31 жовтня, і жодної відповіді на свій запит я так і не отримав,

– сказав Лисак.

Він наголосив, що у матеріалах слідства відсутні будь-які підтвердження факту позбавлення Труханова громадянства.

"На сьогоднішній день будь-яка офіційна інформація про припинення громадянства Труханова ні від Державної міграційної служби, територіального управління… Жодної інформації немає щодо припинення громадянства", – сказав на суді адвокат.

Також він повідомив, що має намір оскаржити відповідний указ у Верховному суді, оскільки вважає документи, оприлюднені на сайті СБУ, недостовірними.

У чому звинувачують Труханова?