Про це під час засідання Печерського районного суду Києва заявив адвокат Олександр Лисак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

За його словами, 15 жовтня – наступного дня після повідомлення про припинення українського громадянства Труханова – він направив адвокатський запит із вимогою надати копію президентського указу, протокол засідання відповідної комісії та правові підстави для такого рішення.

Шановний суд, сьогодні вже 31 жовтня, і жодної відповіді на свій запит я так і не отримав,

– сказав Лисак.

Він наголосив, що у матеріалах слідства відсутні будь-які підтвердження факту позбавлення Труханова громадянства.

"На сьогоднішній день будь-яка офіційна інформація про припинення громадянства Труханова ні від Державної міграційної служби, територіального управління… Жодної інформації немає щодо припинення громадянства", – сказав на суді адвокат.

Також він повідомив, що має намір оскаржити відповідний указ у Верховному суді, оскільки вважає документи, оприлюднені на сайті СБУ, недостовірними.

У чому звинувачують Труханова?