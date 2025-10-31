Об этом во время заседания Печерского районного суда Киева заявил адвокат Александр Лысак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

Смотрите также Прокуроры определили, какую меру пресечения будут просить для Труханова

Могли ли лишить гражданства Труханова?

По его словам, 15 октября – на следующий день после сообщения о прекращении украинского гражданства Труханова – он направил адвокатский запрос с требованием предоставить копию президентского указа, протокол заседания соответствующей комиссии и правовые основания для такого решения.

Уважаемый суд, сегодня уже 31 октября, и никакого ответа на свой запрос я так и не получил,

– сказал Лысак.

Он отметил, что в материалах следствия отсутствуют какие-либо подтверждения факта лишения Труханова гражданства.

"На сегодняшний день любая официальная информация о прекращении гражданства Труханова ни от Государственной миграционной службы, территориального управления... Никакой информации нет о прекращении гражданства", – сказал на суде адвокат.

Также он сообщил, что намерен обжаловать соответствующий указ в Верховном суде, поскольку считает документы, обнародованные на сайте СБУ, недостоверными.

В чем обвиняют Труханова?