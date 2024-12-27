У Трампа щодо Путіна є "батіг" та "пряник": що буде, якщо диктатор не захоче припиняти війну

Очевидно, що новий президент США Дональд Трамп не розкидується словами – він хоче покласти край цій війні. Трамп вже демонструє Владіміру Путіну, що готовий говорити. Якщо диктатор не піддаватиметься – президент США може представити йому свій "батіг".

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив віце-маршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці та військовий аналітик Sky News Шон Белл, назвавши "батогом" ескалацію участі США у війні. Також він припустив, чиї війська будуть ефективнішими для безпеки України – читайте усе далі.

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Що стане найцікавішою частиною роботи Трампа

Війна в Україні може закінчитися найближчими місяцями, вважає спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. Також The Wall Street Journal припускає, що Дональд Трамп може озброїти Україну до зубів, якщо вона погодиться на припинення вогню. Які зараз є шанси на завершення бойових дій вже цієї зими?

Хоча Дональд Трамп ще не президент, багато в чому з чинним президентом США покінчено. Король "помер", хай живе новий король. Президент Байден вже відходить від влади. Новообраний президент Трамп вступить на посаду 20 січня.

І найдивніша річ в американській системі полягає в тому, що є такий період – перехідний, коли здається, що в США немає реальної влади.

Зараз усі чекають приходу до влади Трампа, бо він сказав, що закінчить війну в Україні за 24 години. І, звичайно, тепер, коли він переміг на президентських виборах, всі задаються запитанням, як він це зробить. Сувора реальність полягає в тому, що, що б не говорив президент Трамп, що він вирішить багато світових проблем, насправді він всіх їх не вирішить.

Але те, що він зробив, було чіткою демонстрацією того, на чому він зосередився, який його намір. І я думаю, що чіткий меседж полягає в тому, що президент Байден прагнув уникнути поразки України у війні. Дуже очевидно, що президент Трамп прагне зупинити війну.

Припинення вогню зазвичай відбувається лише тоді, коли обидві сторони зацікавлені в цьому. Схоже, що президент Зеленський більш відкритий до ідеї завершення бойових дій, але, звичайно, ні мені, ні багатьом західним аналітикам не зрозуміло, чому росіяни мали б погодитися на це.

Річ у тім, що війська Путіна досягають прогресу. Вони рухаються вперед, не зважаючи на величезні втрати. Отже, який сенс для Росії взагалі вступати в переговори?

І це, на мою думку, буде найцікавішою частиною роботи нової адміністрації Трампа.

Що буде, якщо Росія не понесе покарання за війну

Я також мав можливість поговорити з колишнім радником Трампа з національної безпеки, послом Джоном Болтоном. Він упевнений, що Владімір Путін погодиться з пропозицією Трампа щодо України, адже, на думку Болтона, це був би найкращий вихід для нього. Чи має він рацію?

Єдина людина, яка знає це, – це сам Путін. Зараз мене турбує те, що всі, здається, намагаються знайти рішення для Владіміра Путіна, і це означає його умиротворення. Це означає якимось чином винагородити його за війну в Україні.

І якщо Захід хоче винагородити Путіна, то це матиме глибокі наслідки для нашої глобальної безпеки в майбутньому не тільки з урахуванням того, що Росія відчує себе переможцем, але й потенційно для Північної Кореї, Ірану, Китаю, інших країн.

Вони відчують, що Захід закриває очі, якщо якась країна вирішить вторгнутися у сусідню.

Я думаю, що питання тут має полягати в тому, що Путін незаконно вторгся в Україну. Це не повинно зійти йому з рук. Якщо це станеться, то це буде не востаннє, коли агресивний сусід вирішить вторгнутися в іншу країну.

Важливість безпеки після припинення вогню

За даними The Politico, європейські лідери обговорюють можливість перекидання миротворчих сил в Україну в разі підписання угоди про припинення вогню між Україною та Росією. Що ви думаєте про таку ідею?

Було цікаво дивитись інтерв'ю Зеленського, яке він дав Sky News кілька тижнів тому, бо це був перший раз, коли я чув, як він відвертіше говорив про те, що потрібно для того, щоб війна закінчилася.

Одне з запитань неминуче виникло з приводу території. І президент Зеленський був дуже чітким, що для України важливіше її люди, народ, а не території.

Території можуть приходити й відходити, а український народ є життєво важливим для майбутнього вашої гордої нації. І тому це була одна з речей, яку він вважав найважливішою.

Що стосується довгострокових гарантій безпеки, він сказав, що цілком очевидно, що Путін не зупиниться. І одна з речей, яку західні лідери повинні були оцінити, – це те, що, щоб не підписав президент Путін, він не зупиниться. Тому має бути запроваджена надійна домовленість про безпеку.

Президент Зеленський послався на Будапештський меморандум 1994 року. Зараз багато хто на Заході намагався б ігнорувати це, але сувора реальність полягає в тому, що США, Велика Британія та Росія зобов'язалися гарантувати суверенітет України в обмін на відмову від ядерної зброї.

І все ж, коли через 20 років Росія вторглася в Крим, а через 28 здійснила повномасштабне вторгнення, Захід насправді не відреагував відповідно.

Президент Зеленський дуже чітко дав зрозуміти, що без наявності певної форми надійної домовленості про безпеку неможливо забезпечити мир. І я думаю, що одна з причин, чому Захід розглядає різні сценарії, полягає в тому, що НАТО може бути варіантом. Але я можу припустити, що ні.

Чи існують двосторонні або тристоронні безпекові домовленості, які можна запровадити? І як можна переконатися, що новий кордон, де б він не був між Росією та Україною, контролюється і забезпечується військами, і ООН може реалізувати це? Я підозрюю, що саме тому ця розмова потрапила в газети.

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Чиї війська будуть ефективнішими для безпеки України

Ведеться багато розмов про 40 тисяч миротворчих сил, які можуть бути розгорнуті в Україні. З вашої точки зору, скільки військ потрібно для належного забезпечення такої тривалої демілітаризованої зони?

Це залежить від того, що ви маєте на увазі під забезпеченням припинення вогню. Для того аби переконати Росію зупинитися, Україні потрібні сотні тисяч військ.

На мій погляд, дуже малоймовірно, що Путін зупиниться лише тому, що західні союзники вважають, що він повинен це зробити.

Я думаю, що він побачив слабкість. У майбутньому він продовжить просуватися в Україну, і, можливо, не лише в Україну. І тому питання стоїть не стільки в тому, скільки військ, а в тому, яким є політичне зобов'язання Заходу щодо того, щоб Росія не мала можливості знову прийти та напасти на Україну.

Я підозрюю, що історія показала, що Збройні Сили ООН не завжди настільки сильні у військовому плані, як, можливо, нам би хотілося. А от наявність військових баз на території України, наприклад, американської, французької бази чи бази Великої Британії може означати, що насправді в Україні буде постійна військова присутність. Отже, напад на Україну буде нападом на ці країни.

Я підозрюю, що це буде набагато надійнішим способом захисту України в довгостроковій перспективі, ніж наявність дуже-дуже великих і потенційно неефективних сил ООН, які патрулюють кордон.

Тобто ви вважаєте, що лише постійна військова присутність Заходу в Україні була б надійною гарантією безпеки для неї?

Якщо ми згадаємо історію, то ви одразу скажете мені, що російське вторгнення в Україну – це лише останній епізод з 300-річних спроб Росії завоювати Україну, вторгнутися, намагаючись позбутися української мови, культури, народу, історії та спадщини.

Тому те, що новообраний президент США заявляє, що збирається закінчувати війну, не означає, що загроза з боку Владіміра Путіна зникне. Я підозрюю, що так триватиме і надалі, і тому має бути щось набагато надійніше, ніж просто підпис на аркуші паперу або кілька тисяч миротворчих сил, які патрулюють кордон.

Має бути щось значно міцніше, якщо Україна хоче мати впевненість у відновленні та створенні нового майбутнього для себе, заснованого на фундаменті цього дуже складного епізоду у своїй історії.

Чи погодиться Путін припинити бойові дії

Чи вірите ви, що Трамп здатний переконати Путіна погодитися з пропозицією припинення вогню?

Для припинення вогню або треба вести переговори, або нав'язувати рішення. Цікаво подивитися, як президент Трамп захоче вести переговори, але, звичайно, він знає, що Путін буде домагатися скасування всіх різних обмежень, зокрема санкцій, які були накладені на Росію.

Путін, ймовірно, захоче їх зняти, повернутися до нормального життя та мати сприятливий статус. Він волітиме багато речей, які Захід буде неохоче надавати.

Було б цікаво, якби президент Трамп нав'язав би Путіну свої умови, які важелі впливу він має на Путіна. І це, на мою думку, найцікавіше.

І лише росіяни зможуть розповісти, наскільки руйнівною стала ця війна для російської економіки. Йдеться не лише про величезне збільшення витрат на оборону. Ми розуміємо, що зараз вони зросли майже до третини всіх російських витрат.

На що Росія вже не витрачає гроші, як це робила раніше? Росія зазнала величезної кількості жертв, велика частина її працездатного населення втекла або тепер сильно постраждала від цієї війни.

Знадобиться ціле покоління, щоб оговтатися від цього. Крім того, як ми бачили на прикладі Сирії, є й інші частини світу з російською військовою участю, які зараз розвалюються, і Росія не має можливості впоратися з усіма ними. Отже, цілком можливо, що Путін шукає компроміс і насправді, за умови належних переговорів, може погодитися залишити за собою окуповані території, сухопутний міст між Росією та Кримом і сам півострів.

Можливо, цього буде достатньо, щоб Путін оголосив про перемогу в Росії, а також заспокоїв своє бажання подальших атак проти України.

Але, знову ж таки, я дуже стурбований, тому що будь-які переговори такого типу неминуче винагородять Путіна за його російські авантюри. Це може мати довгострокові наслідки, як тільки Росія оговтається від цієї останньої широкомасштабної війни.

У Трампа щодо Путіна є "батіг" та "пряник"

І які важелі впливу на Владіміра Путіна в Росії досі є у Дональда Трампа?

Один зі способів полягає в тому, що є "батіг" і "пряник". Так що на "прянику" він цілком може запропонувати варіанти для повернення Путіна на міжнародні світові торговельні шляхи та потенційного позбавлення від частини санкцій.

Я думаю, що найцікавіше – це "батіг". Очевидно, що якби з початку війни НАТО та США безпосередньо долучилися до підтримки України, то Росію зупинили б на місці. Росія сподівалася здобути перемогу за лічені дні ще в лютому 2022 року, але цього не сталося. І Україна виявилася дуже-дуже сміливим і стійким супротивником.

Росія поступово захоплювала територію, але на цьому шляху зазнала величезних втрат. Якщо Захід втрутиться, Владімір Путін знає, що у його сил не буде жодних шансів.

Тому цілком можливо, що "батіг" президента Трампа полягатиме в тому, що він насправді погодиться на ескалацію участі США у війні.

Я думаю, що дійсно цікаво те, що Захід на кожному кроці турбується про те, що відбувається ескалація, коли він надає протитанкову зброю, танки, ракети великої дальності, а потім винищувачі.

Річ у тім, що Росія використала всю цю зброю для нападу на Україну. Тому не так розумно Заходу надавати Україні еквівалентний пакет зброї для боротьби проти Росії. Але чомусь Путін вдало сформулював це як ескалацію, а не просто еквівалент у відповідь. Тому я думаю, що новообраний президент Трамп цілком може в кінцевому підсумку чинити тиск на Путіна, якщо він загрожуватиме ескалацією участі США в цій війні.

Трамп не підтримує удари по Росії

У своєму інтерв'ю The Times Трамп заявив, що не підтримає дозвіл США на те, аби Україна використовувала ракети ATACMS по території Росії. Це крок назустріч Путіну, щоб організувати переговори?

Дуже важко сказати. Перед своїм першим президентським терміном він говорив, що збирається вести безперервну війну з Мексикою. Також казав, що принесе мир на Близький Схід та впорається з "отруйним чоловічком" у Північній Кореї.

Сувора реальність полягає в тому, що він не зміг довести жодну з цих речей до кінця. Але це дало чітке уявлення про його наміри.

Якщо відійти від риторики Трампа та його радників, то очевидно, що він хоче покласти край цій війні. Він каже Путіну, що готовий говорити.

Зараз ніхто, тим паче Трамп, не захоче демонструвати публіці свої "карти" для переговорів. Що він захоче зробити? Продемонструвати готовність до переговорів і залучити до цих переговорів Путіна.

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Я не думаю, що Трамп захоче, аби його сприймали як слабкого глобального лідера. Це зовсім не та спадщина, яку він бажає.

Гадаю, що Трамп намагається продемонструвати Путіну, що він готовий говорити. Це непоганий крок на цьому етапі. Проблема в тому, що нам доведеться почекати до 20-х чисел січня, щоб точно з'ясувати, що це означає.

Що буде, якщо Путін не захоче перемовин

Якщо Володимир Путін відхилить пропозицію Трампа щодо України, то чи очікуєте ви, що Трамп піде в ескалацію проти Росії?

Трамп дав зрозуміти, що члени НАТО не можуть просто насолоджуватися захистом Америки, якщо не будуть за це платити. Коли він вперше став президентом, то лише третина країн НАТО платила свої 2%.

Зараз понад дві третини країн НАТО платять 2%. Але ще є значна частина країн, зокрема Канада, Іспанія та Італія, які все ще не можуть досягти цієї позначки.

І я зовсім не здивуюся, якщо Трамп зробить дуже чітку заяву, що США зосереджені на Китаї. Саме там будуть торговельні війни. Тоді Трамп подивиться на Європу і скаже, що Росія на вашому кордоні.

Я підозрюю, що він захоче змусити Європу зосередитися на боротьбі проти Росії. І використовуватиме це як приклад, чому їм потрібно збільшити свої витрати на оборону і значно серйозніше ставитися до своєї військової ролі.

Але як все буде розвиватися – побачимо.