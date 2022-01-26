Припинення війни – пріоритет: Єрмак пояснив позицію України на "Норманді"

У Зеленського окреслили позицію України під час зустрічі політичних радників "нормандської четвірки". Пріоритетними питаннями були деескалація на кордонах та припинення вогню.

Про це під час брифінгу за підсумками перемовин розповів Анрій Єрмак, глава Офісу Президента. Саме він представляв Україну на зустрічі у Парижі.

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Україна готова працювати цілодобово

За словами Єрмака, сторони домовилися про продовження діалогу. Наступна зустріч може відбутися через 2 тижні, тобто вже у лютому. "Робота продовжується. Україна як завжди готова до переговорів та зустрічей, 24 на 7", – наголосив він. Крім цього, глава ОП назвав пріоритети президента Зеленського та його команди.

Мовиться про припинення війни, повернення наших територій, а сьогодні – це й зняття тої напруги, яка є. А також деескалацію навколо кордонів України,

– пояснив він.

Також Єрмак зауважив, що документ, який у ТКГ узгодили ще у 2020 році, залишається єдиним щодо підтримання режиму припинення вогню на Донбасі. Мовляв, там достатьо прописані умови для цього, наскільки це є можливим.

"Маленький крок" до глобальної деескалації

27 липня 2020 року Тристороння контактна група домовилася про режим тиші на Донбасі. Втім, дотримувалися домовленостей бойовики недовго. Попри перемир'я, вони продовжують обстрілювати позиції ЗСУ.

За словами посадовця, під час перемовин у Парижі сторони обговорювали й глобальну деескалацію, а не лише на лінію розмежування. На початку зустрічі Єрмак наголосив, що станом на кінець січня біля кордонів України перебуває 100 тисяч російських солдат. "Це є дійсно загрозою", – наголосив він.

"Але сьогодні наша дискусія точилася все ж навколо війни, яка відбувається на Донбасі, навколо мінських угод й всього того, що розглядається у нормандському форматі", – уточнив очільник ОП.

Проте я абсолютно чітко заявив, що ми очікуємо на деескалацію не тільки щодо окупованих територій, але й взагалі навколо українських кордонів,

– запевнив Єрмак.

"Ми детально про це не говорили, адже такі дискусії проходять на різних рівнях і у них беруть участь не лише країни-учасниці нормандського формату. Та сподіваюсь, що навіть такий крок як підтримання режиму припинення вогню – це хоч і маленький, але крок вперед", – підсумував посадовець.

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