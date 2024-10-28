Чи можливе припинення вогню після виборів у США: Зеленський зробив рішучу заяву

Україна мала заморожений конфлікт з припиненням вогню до 2022 року, проте Росія почала повномасштабне вторгнення. Відтак, будь-які домовленості повинні бути чітко зафіксовані з розумінням того, що лише агресор несе відповідальність за свої дії.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Times of India. Він також наголосив, що не все залежить виключно від результатів виборів у США, передає 24 Канал.

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Зеленський зробив заяву щодо можливості припинення вогню

Зеленський підтвердив, що багато речей залежать від політики США. Разом з тим, президент наголосив, що не все залежить від американських виборів. Зеленський наголосив, що на початку повномасштабного вторгнення Україна та наша нація вистояла без підтримки союзників.

Союз людей України, міцність українського населення, нашого суспільства – ось що відбило атаку росіян. Так, зупинило, а деокупувати території тільки своїми силами та зброєю, так, у нас би не вийшло. Принаймні, це було б дуже дорого з погляду людських втрат. Тому ми вдячні всім союзникам за допомогу,

– сказав український лідер.

Повертаючись до питання про те, як вплинуть вибори у США на Україну, Зеленський наголосив, що політику змінює не лише лідер. На його думку, хто б не став президентом, двопартійна підтримка залишиться.

У будь-якому випадку Конгрес США, з яким ми напрацювали міцні стосунки, буде мати свій особистий вплив на цю війну, незважаючи, хто буде президентом. Хоча президент все одно буде формувати міжнародну політику, бо це його конституційний обов'язок,

– додав Зеленський.

Разом з тим, президент визнав, що Україні буде дуже складно, якщо політика США зміниться. Він наголосив, що, якщо у Вашингтоні скажуть, що не будуть підтримувати Україну в її справедливому захисті своїх територій, тоді Україна почне думати, що робити у цій ситуації.

Крім того, Зеленський нагадав, що Європа – міцний континент. Він зауважив, що у Росії населення сягає близько 130 мільйонів, тоді як у Європі – понад 600 мільйонів. Президент наголосив, що європейське населення у десятки разів більше економічно, аніж країна-агресорка. Що важливо, населення Європи також удвічі перевищує населення США.

Президент України наголосив, що нерозділена Європа – дуже міцний союз. Саме тому важливо зберегти єдність та не зміну політики щодо війни, яку розв'язала Росія.

Підсумовуючи, Володимир Зеленський наголосив, що Україна проти заморожування конфлікту. Він наголосив, що війна почалася ще 10 років тому, коли Росія окупувала перші території. Потім був заморожений конфлікт, у межах якого були і припинення вогню, і Нормандія та Мінські процеси, і тисячні перемовини з Росією та з іншими партнерами на різних майданчиках. Проте це не дало результату, й Росія почала повномасштабну війну.

Якщо зараз заморозити конфлікт без розуміння, що буде завтра, які гарантії безпеки будуть в українських людей, у наших дітей, то я вважаю, що це дуже великий ризик. Все повинно бути на папері: зрозуміло, як закінчиться ця війна, і хто і в якому обсязі буде нести за неї відповідальність. Авжеж, це має бути агресор,

– резюмував Зеленський.

Раніше Камала Гарріс заявляла, що у випадку перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, "Путін сидітиме у Києві", адже республіканець планує капітуляцію України.