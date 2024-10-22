Камала Гарріс на заході у Мічигані нагадала про заяву Трампа, що він планує врегулювати конфлікт між Україною та Росією за один день. На її думку, це означає капітуляцію, повідомляє CNN.

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Що, на думку Гарріс, означає "мирний план" Трампа

Камала Гарріс вважає, що Трамп планує здатися Путіну. З цього і випливає його "один телефонний дзвінок". Про це вона нагадала на заході у Мічигані, де виступала з колишнім членом Палати представників Ліз Чейні та Марією Шрайвер.

Прочитайте та зрозумійте, що він каже. Він здасться,

– заявила вона.

Вона каже, що Трамп змусив би Україну припинити боротьбу з агресором, який порушує її суверенітет.

Якби Дональд Трамп був президентом, Володимир Путін сидів би в Києві і розумів, що це означало б для Америки та нашого становища у світі,

– вважає Гарріс.

Нагадаємо, Трамп називає Путіна своїм "другом" і заявляє, що закінчить війну між Росією та Україною за допомогою одного телефонного дзвінка.

Він стверджує, що Путін збирався розпочати вторгнення в Україну ще під час його президентства (2016-2020), але не наважився через погрозу ударити по Москві.

Камала Гарріс, коментуючи цей план на дебатах, звинуватила Трампа в заграванні з диктаторськими режимами. Вона підкреслила, що він "здався б за 24 години", а "Путін сидів би в Києві" і вже планував би подальшу агресію на Польщу.

Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би вас з'їв на обід, навіть не закусуючи,

– сказала Гарріс.