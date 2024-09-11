Нагадаємо, що дебати між Трампом і Гарріс відбулися в американському місті Філадельфія, штат Пенсільванія. Правила їхнього "теледвобою" ідентичні до тих, які встановили під час червневих дебатів між Трампом і Джо Байденом.

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Гарріс відреагувала на безглуздість заяв Трампа щодо необхідності домовлятися з Путіним

Кандидат на пост президента США Камала Гарріс розкритикувала заклик свого опонента Дональда Трампа налагодити партнерські зв'язки з кремлівським диктатором Владіміром Путіним.

За словами Гарріс, важливо розуміти, "чому наші союзники з Європи та НАТО настільки вдячні нам, що ви вже не президент".

Кандидат від демократів звинуватила Трампа в тому, що він "здався б за 24 години", а "Путін сидів би в Києві" та дивився далі на Європу.

Нам треба розуміти важливість НАТО і того, що ми робимо для підтримки України. Інакше б Путін вже сидів в Києві і думав, як напасти на Польщу. Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би вас з'їв на обід, навіть не закушуючи,

– сказала кандидат вона.