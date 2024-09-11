Напомним, что дебаты между Трампом и Харрис состоялись в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания. Правила их "теледвобой" идентичны тем, которые установили во время июньских дебатов между Трампом и Джо Байденом.

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Харрис отреагировала на бессмысленность заявлений Трампа о необходимости договариваться с Путиным

Кандидат на пост президента США Камала Харрис раскритиковала призыв своего оппонента Дональда Трампа наладить партнерские связи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

По словам Харрис, важно понимать, "почему наши союзники из Европы и НАТО настолько благодарны нам, что вы уже не президент".

Кандидат от демократов обвинила Трампа в том, что он "сдался бы за 24 часа", а "Путин сидел бы в Киеве" и смотрел дальше на Европу.

Нам надо понимать важность НАТО и того, что мы делаем для поддержки Украины. Иначе бы Путин уже сидел в Киеве и думал, как напасть на Польшу. Вы думаете, что вы дружите с диктатором, но он бы вас съел на обед, даже не закусывая,

– сказала кандидат она.