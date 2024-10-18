Таку думку висловив Хел Брендс, оглядач Bloomberg Opinion і почесний професор Генрі Кіссінджера Школи передових міжнародних досліджень Університету Джона Гопкінса.

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Ні в Україні, ні на Заході не знають, як досягти гідного миру

За словами оглядача, наразі ситуація на полі бою розгортається не на користь України. Вона повільно програє на східному фронті. Сили оборони потерпають від нестачі живої сили та боєприпасів. Ракетна кампанія глибокого удару по Росії є потенційно багатообіцяючою, але її стримує нерішучість Заходу. Широко розрекламований План перемоги, який включає запрошення України до НАТО, не отримав значної підтримки США.

Оскільки перспективи в Україні погіршуються, у Вашингтоні зростає тиск щодо врегулювання шляхом переговорів. Втім, зазначає Брендс, проблема полягає в тому, що ніхто не знає, як обміняти слабку позицію на фронті на гідний мир.

Чому плани Трампа і Гарріс не спрацюють

Так, план Трампа є найпростішим. Він планує ультиматумами всадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів. Щоб домогтися укладання мирної угоди, президенту України він погрожуватиме припиненням допомоги від США, а російському диктатору – збільшенням підтримки України та жорсткішими санкціями.

Ця стратегія відповідає іміджу жорсткого хлопця Трампа. Припинення допомоги США швидко поставило б Україну на коліна. На жаль, не так зрозуміло, чому загроза збільшення допомоги США Україні має налякати Путіна, враховуючи, що Трамп роками скаржився на те, скільки коштує існуюча допомога,

– підсумував експерт.

Можна припустити, що план Трампа спрямований не на встановлення справедливого миру, а на забезпечення миру будь-якою ціною. Республіканець, ймовірно, розраховує, що Україна відмовиться від своїх окупованих територій і обмежить стосунки із Заходом в обмін на припинення вогню.

Демократи на чолі з Камалою Гарріс планують далі допомагати Україні стримувати російську агресію, сподіваючись, зрештою, зробити ціну війни для Москви непомірно високою. Вашингтон може помірковано посилити санкції, переслідуючи деякі китайські банки, які сприяють стратегічній торгівлі з Росією. Гарріс у разі перемоги може показати Путіну, що Захід не припинить підтримувати Україну.

Цей підхід також має очевидну слабкість. Якщо підтримка, яку надавали США досі, не змусила Путіна здатися, чому стратегія, яка містить – по суті — переважно те саме, тепер спрацює? Справді, Путін платить жахливу ціну за кілометр. Він не може вічно зазнавати великих втрат в живій силі та техніці. Але враховуючи, що населення Росії майже в чотири рази перевищує населення України, армія Зеленського може стекти кров’ю раніше, ніж це зробить армія Путіна,

– проаналізував Брендс.

На думку оглядача, США не можуть повноцінно підтримувати Україну через протиріччя, не вирішене ще з 2022 року. З одного боку, Вашингтон бажає перемоги України. З другого боку, він не хоче ескалації з Росією.

Сьогодні багато хто в США вважають, що мирна угода допоможе країні зменшити витрати та ризики, які Америка несе підтримуючи Україну. Втім, такі розмови несуть користь лише Путіну.

Те, що на Заході не виключають компроміс, надихає Путіна. Це дає впевненості йому у тому, що він здатний досягти максимальних цілей щодо окупації територій та обмеження суверенітету України.

Також розмови про компроміс відкривають для російського диктатора можливість перевести дух. Він може погодитися на припинення вогню на нинішній лінії зіткнення, аби зібравши сили, вдарити по Україні знову. Крім того, в очільника Кремля з'явився би шанс посварити союзників, які виступають за мирну угоду з тими, хто проти поступок Москві.

Професор наголосив, що мирна угода – хороша вона чи погана для України – не принесе довгострокового вирішення цієї саги. Путін не відмовився від того, щоб зробити Україну російською колонією.

Спустошена розорена Україна не зможе захиститися сама. Тож жодне врегулювання не триватиме, якщо Захід не надасть Україні довгострокових гарантій безпеки, а також військової та фінансової допомоги, необхідної для того, щоб переконати Путіна, що відновлення конфлікту є поганою ідеєю,

– зазначив історик.



Якщо США під керівництвом Трампа чи Гарріса цього не усвідомляють, завершення однієї російсько-української війни може просто розпочати відлік до початку наступної.