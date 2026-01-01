Образились, – політтехнолог припустив, яких слів злякались в Кремлі й вигадали атаку на Путіна
- Кремль звинуватив Зеленського в "атаці" на Путіна через його різдвяне привітання, де він згадав про мрію українців про мир і висловив бажання всієї України.
- Політтехнолог Шейтельман вважає, що реакція Кремля не свідчить про їхній намір зірвати переговори, адже Росія постійно заявляє про готовність до миру.
Напередодні Різдва Володимир Зеленський звернувся до українців. В його промові були слова, які дуже сильно налякались в Кремлі.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зазначивши, що російські чиновники навіть почали переживати за безпеку російського диктатора Володимира Путіна. Найімовірніше, що реакція Москви була реальною і не містила прихований підтекст.
Яких слів злякались в Кремлі й вигадали атаку на Путіна?
Політтехнолог зауважив, що Путін і Дмитро Медведєв могли образитись на привітання з Різдвом Володимира Зеленського українського народу. Важливо зазначити, що в "атаці" на резиденцію Путіна в Кремлі звинувачують особисто президента України, а не всю країну.
Тобто росіяни образились, бо вирішили, що Путіну загрожує небезпека. Вони перекрутили, буцімто Зеленський хоче смерті всіх росіян. В Кремлі справді злякались,
– наголосив він.
Зверніть увагу! В привітанні з Різдвом Зеленський зауважив, що в українців є одна мрія та бажання на всіх – мир в Україні. Він також сказав, що кожен в Україні просить, щоб "він сконав" (мовиться про російського диктатора).
Очевидно, що Україна дотримується міжнародних правил і не буде вбивати Путіна, але росіяни сприйняли це буквально і справді налякались.
На думку Шейтельмана, така реакція росіян не може свідчити про їхній прихований задум зірвати переговори, адже в такому випадку вони будуть перечити самі собі – з Кремля постійно лунають фрази про "готовність до миру та хороші переговори між Росією та США".
Крім того, на Різдво російський диктатор був у "хорошому положенні" щодо переговорів з Трампом – президент США заявив, що "Росія хоче бачити Україну успішною". Тому псувати таке відношення росіянам було б нерозумно.
В Росії вигадали атаку на резиденцію Путіна: коротко
- Речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що нібито удар українських безпілотників по президентській резиденції Путіна на Валдаї як "теракт, спрямований проти Путіна та зусиль Трампа".
- Він також назвав "божевільними" твердження, що заперечують атаку на резиденцію російського диктатора.
- Путін вже й поскаржився на це Трампу, який нібито сказав, що що він навіть не міг уявити "таких божевільних дій"