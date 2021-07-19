Прийшов у гості й зарізав господаря: на Львівщині затримали зловмисника – фото і відео
Джерело:поліція Львівщини
У Бориславі правоохоронці 15 липня затримали 34-річного чоловіка. Він прийшов у гості до свого знайомого і жорстоко його вбив.
До затримання зловмисника залучили бійців батальйону поліції спецпризначення. Чоловікові загрожує в'язниця.
До теми Жорстоко вбив безхатченка ножицями: у Львові суд покарав зловмисника
Зловмисник вдарив чоловіка ножем у плече
- У Бориславі 12 липня виявили тіло 30-річного місцевого жителя у його власній квартирі.
- Медики встановили, що причиною смерті чоловіка було ножове поранення у плече.
- До розкриття злочину залучили слідчо-оперативну групу, кінолога, експертів-криміналістів та співробітників інших відділів поліції.
- Правоохоронці встановили, що до вбивства був причетний 34-річний житель Борислава.
- Він 11 липня прийшов у гості до загиблого.
- Приблизно о 22:00 між чоловіками виник конфлікт. Гість схопився за ніж та смертельно поранив господаря квартири.
- Поліцейські затримали його 15 липня.
Дивіться відео затримання зловмисника:
Зауважте Намагався вбити таксиста: львівські поліцейські затримали 20-річного дрогобичанина – фото
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років у в'язниці.
За рішенням суду, наразі зловмисник перебуває під вартою. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
Зловмисник вбив 30-річного чоловіка / Фото поліції Львівщини
Він вдарив свою жертву ножем у плече / Фото поліції Львівщини
Наразі підозрюваний перебуває у СІЗО / Фото поліції Львівщини