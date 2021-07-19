Прийшов у гості й зарізав господаря: на Львівщині затримали зловмисника – фото і відео

У Бориславі правоохоронці 15 липня затримали 34-річного чоловіка. Він прийшов у гості до свого знайомого і жорстоко його вбив.

До затримання зловмисника залучили бійців батальйону поліції спецпризначення. Чоловікові загрожує в'язниця.

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Зловмисник вдарив чоловіка ножем у плече

У Бориславі 12 липня виявили тіло 30-річного місцевого жителя у його власній квартирі.

Медики встановили, що причиною смерті чоловіка було ножове поранення у плече.

До розкриття злочину залучили слідчо-оперативну групу, кінолога, експертів-криміналістів та співробітників інших відділів поліції.

Правоохоронці встановили, що до вбивства був причетний 34-річний житель Борислава.

Він 11 липня прийшов у гості до загиблого.

Приблизно о 22:00 між чоловіками виник конфлікт. Гість схопився за ніж та смертельно поранив господаря квартири.

Поліцейські затримали його 15 липня.

Дивіться відео затримання зловмисника:

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років у в'язниці.

За рішенням суду, наразі зловмисник перебуває під вартою. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.



Зловмисник вбив 30-річного чоловіка / Фото поліції Львівщини



Він вдарив свою жертву ножем у плече / Фото поліції Львівщини



Наразі підозрюваний перебуває у СІЗО / Фото поліції Львівщини