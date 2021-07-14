Зловмисник заколов безхатченка ножицями у закинутому гаражі на вулиці Замковій. Вбивця відбуватиме покарання у в'язниці.

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39-річний львів'янин вбив безхатченка

Приблизно о 15:00 7 лютого 2021 року у закинутому гаражі 39-річний львів'янин пиячив з безхатченком.

Раптом між чоловіками виник конфлікт.

Під час словесної перепалки зловмисник схопив канцелярські ножиці та двічі вдарив ними свого опонента у шию.

Внаслідок інциденту безхатченко помер на місці події.

Після цього львів'янин допив горілку та пішов до свого знайомого.

Дорогою він викинув ножиці у канаву біля колії.

Суд виніс вирок зловмиснику

Тіло загиблого знайшли на місці злочину 8 лютого. Поліція затримала зловмисника наступного дня. Правоохоронці встановили, що раніше зловмисника неодноразово судили за крадіжки. Цього разу під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину та розкаявся.

Галицький районний суд Львова 24 червня визнав зловмисника винним в умисному вбивстві. Йому призначили покарання – 8 років у в'язниці.

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