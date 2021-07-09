Зловмисника затримали у Львові. Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування.

До теми Неподалік Львова на таксиста напали з ножем: він потрапив у реанімацію – фото

На таксиста напали з ножем

Правоохоронці приблизно о 2:00 8 липня отримали повідомлення про те, що на одній з вулиць у селі Наварія знайшли пораненого чоловіка.

Постраждалим виявився 32 річний львів'янин, який працює таксистом.

Внаслідок нападу він потрапив у реанімацію.

Медики виявили на грудях та животі чоловіка 4 ножові поранення.

Неподалік місця злочину поліцейські знайшли його автомобіль BMW.

До пошуків нападника злочину залучили слідчо-оперативну групу, патрульних, оперативників карного розшуку та співробітників інших підрозділів поліції.

За кілька годин правоохоронці встановили, що таксиста підрізав 20-річний житель Дрогобича.

Поліцейські визначили його місце перебування та затримали юнака.



20-річний дрогобичанин ледь не вбив таксиста / Фото поліції Львівщини

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Зловмиснику загрожує в'язниця

Правоохоронці вилучили речові докази, які підтверджують причетність дрогобичанина до злочину. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "замах на вбивство". Невдовзі зловмиснику повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

Якщо провину юнака доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років у в'язниці. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини інциденту.



Зловмисника затримали у Львові / Фото поліції Львівщини