Трагічний інцидент трапився на вулиці Патона 29 жовтня 2020 року. Чоловік після затримання перебував під вартою.

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Чоловік жорстоко вбив знайому

Правоохоронці встановили, що 29 жовтня між 33-річним жителем Яворівського району та 32-річною львів'янкою виник конфлікт.

У той час вони пиячили у квартирі на вулиці Патона.

Під час сварки підозрюваний кілька разів вдарив жінку в голову.

Постраждала отримала важкі травми й померла.

За інформацією ТСН, під час судового засідання затриманий пояснив причину конфлікту.

За його словами, львів'янка приховала від нього, що має венеричні захворювання.

Після пиятики жінка буцімто почала принижувати чоловіка й так спровокувала його на насильство.

У швидку він зателефонував лише наступного дня.

Чоловікові обрали покарання

Слідчі повідомили чоловікові про підозру в умисному вбивстві. Йому загрожувало покарання – від 7 до 15 років у в'язниці. У листопаді 2020 року за клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному найжорсткіший запобіжний захід – тримання під вартою.

Слідчі завершили проводити досудове розслідування. Врешті суд обрав зловмиснику покарання. За вбивство львів'янки він проведе 7 років за ґратами.

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