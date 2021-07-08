Трагический инцидент произошел на улице Патона 29 октября 2020 года. Мужчина после задержания находился под стражей.
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Мужчина жестоко убил знакомую
- Правоохранители установили, что 29 октября между 33-летним жителем Яворовского района и 32-летней львовянкой возник конфликт.
- В то время они пьянствовали в квартире на улице Патона.
- Во время ссоры подозреваемый несколько раз ударил женщину по голове.
- Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась.
- По информации ТСН, во время судебного заседания задержанный объяснил причину конфликта.
- По его словам, львовянка скрыла от него, что имеет венерические заболевания.
- После пьянки женщина якобы начала унижать мужчину и так спровоцировала его на насилие.
- В скорую он позвонил только на следующий день.
Мужчине выбрали наказание
Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве. Ему грозило наказание – от 7 до 15 лет в тюрьме. В ноябре 2020 года по ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому самую жесткую меру пресечения – содержание под стражей.
Следователи завершили проводить досудебное расследование. В итоге суд избрал злоумышленнику наказание. За убийство львовянки он проведет 7 лет за решеткой.
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