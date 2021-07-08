Трагический инцидент произошел на улице Патона 29 октября 2020 года. Мужчина после задержания находился под стражей.

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Мужчина жестоко убил знакомую

Правоохранители установили, что 29 октября между 33-летним жителем Яворовского района и 32-летней львовянкой возник конфликт.

В то время они пьянствовали в квартире на улице Патона.

Во время ссоры подозреваемый несколько раз ударил женщину по голове.

Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась.

По информации ТСН, во время судебного заседания задержанный объяснил причину конфликта.

По его словам, львовянка скрыла от него, что имеет венерические заболевания.

После пьянки женщина якобы начала унижать мужчину и так спровоцировала его на насилие.

В скорую он позвонил только на следующий день.

Мужчине выбрали наказание

Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве. Ему грозило наказание – от 7 до 15 лет в тюрьме. В ноябре 2020 года по ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому самую жесткую меру пресечения – содержание под стражей.

Следователи завершили проводить досудебное расследование. В итоге суд избрал злоумышленнику наказание. За убийство львовянки он проведет 7 лет за решеткой.

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