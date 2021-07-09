Злоумышленника задержали во Львове. Сейчас правоохранители продолжают проводить расследование.

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На таксиста напали с ножом

Правоохранители примерно в 2:00 8 июля получили сообщение о том, что на одной из улиц в селе Навария нашли раненого мужчину.

Пострадавшим оказался 32 летний львовянин, который работает таксистом.

В результате нападения он попал в реанимацию.

Медики обнаружили на груди и животе мужчины 4 ножевых ранения.

Неподалеку от места преступления полицейские нашли его автомобиль BMW.

К поискам нападавшего привлекли следственно-оперативную группу, патрульных, оперативников уголовного розыска и сотрудников других подразделений полиции.

За несколько часов правоохранители установили, что таксиста подрезал 20-летний житель Дрогобыча.

Полицейские определили его место пребывания и задержали юношу.



20-летний дрогобычанин чуть не убил таксиста / Фото полиции Львовщины

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Злоумышленнику грозит тюрьма

Правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые подтверждают причастность дрогобычанина к преступлению. Правоохранители открыли уголовное производство за "покушение на убийство". Вскоре злоумышленнику сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

Если вину юноши докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 15 лет в тюрьме. Пока правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства инцидента.



Злоумышленника задержали во Львове / Фото полиции Львовщины