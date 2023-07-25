Призовний вік у Росії підвищать до 30 років: строковиків буде більше
Комітет Держдуми з оборони Росії пропонує підняти призовний вік до 30 років. Нижня межа призову при цьому лишається незмінною.
Відповідні поправки до закону "Про військовий обов'язок та військову службу" Держдума має ухвалити вже 25 липня.
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Призовний вік росіян зросте
Згідно з законопроєктом, з січня 2024 року верхню межу призову росіян підіймають на три роки — до 30 років. При цьому нижня межа так і залишилася на рівні 18 років. Перехідний період, який був раніше, скасовують.
Наразі призовний вік росіян становить 18–27 років. Спочатку комітет планував просто змістити рамки до 21–30 років — тобто загальна кількість років не змінювалася. Проте згодом він вирішив не підвищувати мінімальний поріг через "велику кількість охочих служити".
Нижню межу призовного віку вирішено залишити 18 років, тому що дуже багато хлопців хочуть піти служити саме у 18 років,
– повідомив депутат Держдуми.
Проти поправок виступали двоє голів комітетів ради федерації. Один з них заявив, що поправки Держдума Росії розгляне одразу у другому та третьому читаннях.
Також 25 липня комітет ухвалив правки, що забороняють юристам і адвокатам захищати інтереси росіян у воєнкоматах.
Росія хоче збільшити чисельність армії
- Відповідний законопроєкт ще у грудні запропонував Сергєй Шойгу. Він передбачав зміщення мінімального порогу призовного віку до 21 року, а максимального – до 30.
- У першому читанні Держдума ухвалила пункти про поступове підняття призовного віку. При цьому, росіяни, які бажали воювати, могли піти на строкову службу з 18 років.
- Раніше британська розвідка повідомляла, що таким чином Росія прагне збільшити кількість війська. Багато росіян мають відстрочку через навчання у вишах, а такі поправки збільшують віковий діапазон призову.