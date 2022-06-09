"Про такі операції треба писати книги": у розвідці розповіли про сміливі вильоти на "Азовсталь"

Українські захисники Маріуполя тривалий час перебували в облозі російських військ. Через це Головне управління розвідки розробило план з повітряної допомоги захисникам "Азовсталі".

План української розвідки вважали дуже ризикованим

Українські пілоти гелікоптерами Мі-8 доставляли на "Азовсталь" боєприпаси, їжу й медикаменти й забирали важко поранених бійців. Учасник операції з позивним "Флінт" розповів, що план вважали дуже ризикованим.

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За словами представник ГУР МО, важливо було здійснити перший політ, щоб продемонструвати, що на "Азовсталь" реально доставити допомогу.

Важливість першого польоту полягала в тому, що багато людей дивилися на цю операцію, як на неможливу, тому ми хотіли показати іншим льотчикам і військовим, що це можливо,

– розповів він.

З вертольотів було знято озброєння, щоб зменшити їх вагу

З вертольотів було знято озброєння, щоб зменшити їх вагу. Це зробили для того, щоб завантажити більше корисного вантажу для захисників "Азовсталі".

Повідомляється, що провести операцію повністю прихованого було неможливо. Тому, щоб ввести ворога в оману, було проведено складну операцію з дезінформації. Також у ГУР повідомили, що декілька пілотів відмовилися взяти участь у місії.

За словами "Флінта", перший пілот погодився летіти з особистих причин, адже його дружина була бойовим медиком на "Азовсталі".

Вона працювала з важкопораненими бійцями, і завданням першого польоту була евакуація важкопоранених, а також її з території заводу,

– заявив український військовий.

Українські пілоти літали вночі за допомогою приладів нічного бачення

Українським пілотам було складно дістатися до "Азовсталі", адже доводилося летіти низько або ж уночі за допомогою приладів нічного бачення.

"Перше прибуття вертольотів здивувало захисників "Азовсталі". Вони сказали, що ми не знаємо місця вашого відправлення, але ви прилетіли до нас з неба. Це абсолютно особливі емоції, коли після повернення, ти віддаєш поранених лікарям і розумієш, що зробив щось абсолютно неможливе. Ви відчуваєте гордість і щастя за своїх людей", – згадав "Флінт".

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Наступні польоти ставали складнішими, оскільки росіяни почали посилювати свою ППО. Як розповів "Флінт", під час другого польоту український вертоліт був обстріляний, але зміг досягти точки заправки та успішно здійснив посадку.

Щоб обійти російську ППО, українські льотчики змінювали маршрути та літали то над землею, то над водою.

Мені відома ситуація, коли наш гелікоптер пролетів між двома російськими кораблями, а потім повернув праворуч і перемістився над морем на територію України,

– сказав "Флінт".

Він додав, що про героїчні подвиги українських пілотів потрібно писати книги та знімати фільми. "І я думаю, що цю історію перекажуть наші діти", – резюмував він.

Що відомо про спецоперацію ГУР

Президент Володимир Зеленський 20 травня розповів, що біля Маріуполя загинуло чимало українських пілотів, які доставляли допомогу на "Азовсталь".

Після цього глава ГУР Кирило Буданов повідомив, що за місію відповідало Головне управління розвідки. Він розповів, що участь у місії взяли 16 вертольотів, з яких три було втрачено.

Буданов заявив, що всі операції були успішними й на "Азовсталь" вдалося перекинули 72 азовців.

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