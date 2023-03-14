Про це просив Лукашенко: як Китай може допомогти Росії за зброєю

Росія щосили намагається компенсувати втрати у техніці, яких зазнала в Україні. Для цього їй потрібна допомога "надійних" союзників – Білорусі, Ірану та Китаю.

Якщо китайці зважаться на постачання озброєння, це буде серйозний виклик. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Петро Черник.

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За словами військового експерта, усе, що могли забрати у білорусів, давно забрали – від боєприпасів до радянської техніки. Іранці мають певний військово-технологічний потенціал. Їхні "Шахеди" – доволі серйозна зброя, котрою не можна нехтувати

Чи постачатиме Китай зброю

"Китай технологічно виріс разом з Росією із Радянського Союзу. Це одні й ті самі калібри до артилерії та РСЗВ. Китайські заводи працюють на повну силу стосовно вироблення усього цього", – зауважив Черник.

Водночас він вважає, що до точки передачі озброєння Росії не дійде. Річ у тім, що Китай на 100% умонтований у велику світову економіку.

ВВП євроатлантичного світу – це практично 50 трильйонів доларів, і китайці там займають дуже серйозну нішу. Навіщо розмінюватися на 1,5 трильйона російської економіки, яка і так рухається до занепаду?,

– підкреслив військовий експерт.

Ба більше, американці дали дуже серйозний сигнал китайцям. Вони офіційно оголосили, що ковід – штучний вірус. Якщо це так, то до Китаю можуть бути висунуті дуже серйозні судові позови на трильйони доларів.

Єдиний можливий варіант, гадає військовий експерт, це спільні заводи з виробництва дронів та певних запчастин. Саме про це міг просити Алєксандр Лукашенко під час візиту до Ірану. Але великого потоку наразі не спостерігається. "Коли ми на лінії розмежування будемо мати підтверджені факти застосування китайської зброї, особливо маркування по снарядах, тоді й будемо говорити", – підсумував Петро Черник.

Побоювання передчасні