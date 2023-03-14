Об этом просил Лукашенко: как Китай может помочь России с оружием

Россия изо всех сил пытается компенсировать потери в технике, понесенные в Украине. Для этого ей нужна помощь "надежных" союзников – Беларуси, Ирана и Китая.

Если китайцы отважатся на поставки вооружения, это будет серьезный вызов. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Петр Черник.

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По словам военного эксперта, все, что могли забрать у белорусов, давно забрали – от боеприпасов до советской техники. Иранцы обладают определенным военно-технологическим потенциалом. Их "Шахеды" – довольно серьезное оружие, которым нельзя пренебрегать

Будет ли Китай поставлять оружие

"Китай технологически вырос вместе с Россией из Советского Союза. Это одни и те же калибры к артиллерии и РСЗО. Китайские заводы работают в полную силу по выработке всего этого", – отметил Черник.

В то же время, он считает, что до точки передачи вооружения России не дойдет. Дело в том, что Китай на 100% встроен в большую мировую экономику.

ВВП евроатлантического мира – это почти 50 триллионов долларов, и китайцы там занимают очень серьезную нишу. Зачем размениваться на 1,5 триллиона российской экономики, которая и так движется к упадку?

– подчеркнул военный эксперт.

Более того, американцы дали очень серьезный сигнал китайцам. Они официально объявили, что ковид – искусственный вирус. Если это так, то против Китая могут быть выдвинуты очень серьезные судебные иски на триллионы долларов.

Единственный возможный вариант, полагает военный эксперт, это совместные заводы по производству дронов и определенных запчастей. Именно об этом мог просить Александр Лукашенко во время визита в Иран. Но большого потока пока не наблюдается. "Когда мы на линии разграничения будем иметь подтвержденные факты применения китайского оружия, особенно маркировку по снарядам, тогда и будем говорить", – подытожил Петр Черник.

Опасения преждевременны