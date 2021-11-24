Проблеми з COVID-сертифікатом: коли Дія запустить пункти підтримки у містах

У деяких містах вже запрацювали пункти Команди підтримки Дії для допомоги людям з COVID-сертифікатами. Щоб отримати допомогу, не потрібно мати ніяких обов'язкових документів.

Допомагатимуть в них волонтери. Про це 24 каналу розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

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Пункти підтримки Дії планують запустити в листопаді

Мстислав Банік розповів, що у деяких містах пункти підтримки Дії вже працюють, в інших – запущені в пілотних режимах, наприклад, у Полтаві та Чернівцях. Запевнив, що вони продовжують запускатися.

Плануємо, що протягом листопада все запустимо, принаймні, максимальну кількість із можливої. Немає часу чекати, тому що COVID-сертифікати потрібні людям швидше,

– заявив Банік.

Додав: "Попри такі пункти Команди підтримки, ми також успішно працюємо над тим, щоб консультації можна було отримати, наприклад, у ЦНАПах". Зокрема тому, що туди люди звикли звертатися за адмінпослугами, і водночас "тепер там можна буде отримати таку консультацію щодо сертифікатів".

Окрім того, у Мінцифри запевнили, що працюють з бібліотеками і намагаються підключити їх до того, "щоб допомогти вирішити проблему людини, яка звертається за допомогою".

Як отримати допомогу в пункті підтримки Дії

Щоб отримати допомогу в пункті підтримки, не потрібно мати якогось обов'язкового списку документів.

Людина, яка приходить вакцинуватися, вже має паспорт і податковий номер. Що стосується команди підтримки, то нічого не треба,

– запевнив Мстислав Банік.

Він пояснив, що у пункті підтримки Дії:

"якщо людина має смартфон, то підкажемо, як згенерувати COVID-сертифікат у смартфоні;

якщо не має смартфону, – то у групи волонтерів є ноутбук, за допомогою якого вони підкажуть, як зайти на портал "Дії" і створити паперовий COVID-сертифікат з QR-кодом.

Важливо, і на що б я хотів звернути увагу – це те, що співробітник команди підтримки не створить сертифікат за людину, а тільки підкаже, як його згенерувати. Він не буде заходити замість неї на портал, навіть якщо це людина поважного віку і каже: "Зроби, я тобі довіряю",

– пояснив посадовець.

Тобто є "певні вимоги, наш співробітник їх підказує, але людина все робить самотужки".

Якщо це помилка лікаря – людина має звернутись до нього сама

Ну і важливий момент – якщо є помилка медика і так далі, то тільки людина, яка отримала це щеплення і в базі якої є така помилка, може звернутися до лікаря, який вакцинував,

– пояснив Банік.

Тобто співробітник пункту підтримки підкаже:

"у чому проблема";

"що робити, але ми не можемо направити лікарю інформацію щодо виправлення медичних даних іншої людини".

Якщо у людини немає смартфона, "то волонтери відкривають на своєму комп'ютері портал "Дія.gov.ua", і показують: "Ось тут є кнопка "Увійти", натискаєте її, і ось такими-то способами можете зайти в застосунок".

Якщо у людини вдома немає відповідної техніки, то вона зможе згенерувати сертифікат вакцинації відразу у пункті підтримки Дії при волонтерові.

Коротко про останні нововведення Дії

На початку листопада у Мінцифри заявили, що починають відкривати офлайн-пункти Дії в регіонах, де служба підтримки допомагатиме українцям із генеруванням COVID-сертифікатів. Вони працюватимуть у наймасовіших пунктах вакцинації.

Зокрема їх відкрити вже у Києві, Львові, Хмельницькому, Сумах.

15 листопада повідомили, що COVID-сертифікати можна згенерувати у ЦНАПах.

24 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав людей, які хочуть отримати допомогу від держави тисячу гривень за щеплення, зареєструватися у застосунку Дія. Умова для надання грошей – проходження повного курсу вакцинації проти COVID-19.