Про появу в Україні пунктів підтримки Дії у мережі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що через кілька днів з'являться й інші такі пункти.
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Пункти підтримки Дії у столиці
Запускаємо пункти команди підтримки Дії з COVID-сертифікатами офлайн у Києві. Ми підкажемо, як вам одразу після вакцинації самостійно згенерувати сертифікат,
– зазначив Федоров.
Наразі команди працюють у таких центрах вакцинації:
- Центральний залізничний вокзал, площа Вокзальна, 1;
- ТЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12.
Міністр наголосив, що українці починають масово вакцинуватись і генерувати сертифікати. "Це втішні новини, адже чим швидше люди вакцинуються, тим швидше ми вийдемо з червоної зони та повернемось до нормального життя без обмежень", – пояснив він.
Федоров також звернув увагу, що вакцинація і сертифікати є способами втримати економіку країни, бізнесу – не закритись, а людям – почуватися в безпеці.
Можливість отримати COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тестів
У Дії проходить бета-тестування COVID-сертифікатів на основі ПЛР-тестів. Щоправда, поки що лише доступні результати аналізів лабораторій "ДІЛА", "Ескулаб", "Смартлаб" і "Дніпролаб".
Такий сертифікат, як і тест, діятиме протягом 72 годин.
Текст допису Михайла Федорова:
Запускаємо пункти команди підтримки Дії з COVID-сертифікатами офлайн у Києві. Ми підкажемо, як вам одразу після вакцинації самостійно згенерувати сертифікат. Уже працюємо в таких центрах вакцинації:
• Центральний залізничний вокзал, пл. Вокзальна, 1
• ТЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12
За кілька днів скажемо ще про два нових пункти сапорту, які ми запускаємо.
Українці починають масово вакцинуватись і генерувати сертифікати. Це втішні новини, адже чим швидше люди вакцинуються, тим швидше ми вийдемо з червоної зони і повернемось до нормального життя без обмежень
Вакцинація і сертифікати – це способи також втримати економіку країни, бізнесу – не закритись, а людям – почуватися в безпеці.
До речі, відтепер отримати COVID-сертифікат у Дії стало простіше – для цього більше не потрібен електронний підпис. Тепер треба зайти в застосунок чи портал, натиснути "Отримати сертифікат", і все. Сертифікат згенерується. Підписувати обличчям запит на сертифікат не потрібно.