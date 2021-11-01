Через роботу в тестовому режимі, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликає активно долучатися до випробовування нової опції та надсилати відгуки про її роботу.

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Сертифікат буде дійсним 72 години

Міністерство охорони здоров'я та Національна служба здоров'я України працюють спільно з Мінцифри для підключення інших лабораторій до системи, щоб люди могли отримувати сертифікати на основі ПЛР-тесту.

Сертифікат, як і тест, діятиме протягом 72 годин. Михайло Федоров нагадав, що Дію потрібно часто оновлювати.

Зверніть увагу! Якщо ви протягом останніх 3 діб робили ПЛР-тест в одній із 4 лабораторій, які співпрацюють з Мінцифри, то у вас є можливість отримати такий сертифікат. Для цього необідно зареєструватися за цим посиланням.

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