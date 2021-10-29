Про це поінформували у Надбужанському та Бершадському відділах Прикордонної служби Польщі.

До теми Як отримати вакцину, якщо купили COVID-сертифікат: пояснення Кузіна

Мовиться про підроблені сертифікати міжнародного зразка

Прикордонники запідозрили, що 554 COVID-сертифікати містили ознаки підробки. Мовиться про документи міжнародного зразка, які начебто видавали в Україні.

Найбільше порушників впіймали у пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська". Тут таких випадків нарахували аж 352.

На фейкових сертифікатах попались одразу 5 українців

Польські прикордонники розповіли, що останній інцидент трапився 25 жовтня у пункті пропуску "Зосін – Устилуг". На фейкових сертифікатах "погоріли" одразу 5 українців, які разом перетинали кордон. Спроба схитрувати коштувала їм заборони в'їзду в Польщу.

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У "Борисполі" лише за добу затримали 11 осіб з фейковими сертифікатами

Не краща ситуація і в Україні. Лише за 28 жовтня в аеропорту "Бориспіль" затримали 11 осіб з підробленими сертифікатами про вакцинацію. Кожен випадок вивчатимуть окремо та нададуть йому кваліфікацію.

Зверніть увагу! В Україні за фейкові COVID-сертифікати несуть відповідальність, як підробники документів, так і їхні клієнти. За фальсифікацію сертифіката загрожує до 5 років позбавлення волі, за використання – до 2 років обмеження волі.