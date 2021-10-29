Про це поінформували у Надбужанському та Бершадському відділах Прикордонної служби Польщі.
До теми Як отримати вакцину, якщо купили COVID-сертифікат: пояснення Кузіна
Мовиться про підроблені сертифікати міжнародного зразка
Прикордонники запідозрили, що 554 COVID-сертифікати містили ознаки підробки. Мовиться про документи міжнародного зразка, які начебто видавали в Україні.
Найбільше порушників впіймали у пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська". Тут таких випадків нарахували аж 352.
На фейкових сертифікатах попались одразу 5 українців
Польські прикордонники розповіли, що останній інцидент трапився 25 жовтня у пункті пропуску "Зосін – Устилуг". На фейкових сертифікатах "погоріли" одразу 5 українців, які разом перетинали кордон. Спроба схитрувати коштувала їм заборони в'їзду в Польщу.
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У "Борисполі" лише за добу затримали 11 осіб з фейковими сертифікатами
Не краща ситуація і в Україні. Лише за 28 жовтня в аеропорту "Бориспіль" затримали 11 осіб з підробленими сертифікатами про вакцинацію. Кожен випадок вивчатимуть окремо та нададуть йому кваліфікацію.