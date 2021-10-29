Об этом проинформировали в Надбужанском и Бершадском отделах Пограничной службы Польши.

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Речь идет о поддельных сертификатах международного образца

Пограничники заподозрили, что 554 COVID-сертификата содержали признаки подделки. Речь идет о документах международного образца, которые якобы выдавали в Украине.

Больше всего нарушителей поймали в пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская". Здесь таких случаев насчитали аж 352.

На фейковых сертификатах попались сразу 5 украинцев

Польские пограничники рассказали, что последний инцидент произошел 25 октября в пункте пропуска "Зосин – Устилуг". На фейковых сертификатах "погорели" сразу 5 украинцев, которые пересекали границу. Попытка схитрить стоила им запрета въезда в Польшу.

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В "Борисполе" только за сутки задержали 11 человек с фейковыми сертификатами

Не лучше ситуация и в Украине. Только за 28 октября в аэропорту "Борисполь" задержали 11 человек с поддельными сертификатами о вакцинации. Каждый случай будут изучать отдельно и предоставят ему квалификацию.

Обратите внимание! В Украине за фейковые COVID-сертификаты несут ответственность, как те, кто подделывает документы, так и их клиенты. За фальсификацию сертификата грозит до 5 лет лишения свободы, за использование – до 2 лет ограничения свободы.