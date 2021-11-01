Через работу в тестовом режиме министр цифровой трансформации Михаил Федоров призывает активно приобщаться к испытанию новой опции и присылать отзывы о ее работе.

Обратите внимание Подделку COVID-сертификатов хотят наказывать крупными штрафами и тюрьмой

Сертификат будет действительным 72 часа

Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья Украины работают совместно с Минцифрой для подключения других лабораторий к системе, чтобы люди могли получать сертификаты на основе ПЦР-теста.

Сертификат, как и тест, будет действовать в течение 72 часов. Михаил Федоров напомнил, что "Дия" нужно часто обновлять.

Обратите внимание! Если вы в течение последних 3 суток делали ПЦР-тест в одной из 4 лабораторий, которые сотрудничают с Минцифры, то у вас есть возможность получить такой сертификат. Для этого необходимо зарегистрироваться по этой ссылке.

Борьба с поддельными сертификатами: последние новости