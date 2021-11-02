О появлении в Украине пунктов поддержки Дии в сети сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что через несколько дней появятся и другие такие пункты.

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Пункты поддержки Дии в столице

Запускаем пункты команды поддержки Дии с COVID-сертификатами офлайн в Киеве. Мы подскажем, как вам сразу после вакцинации самостоятельно сгенерировать сертификат,

– отметил Федоров.

Сейчас команды работают в таких центрах вакцинации:

Центральный железнодорожный вокзал, площадь Вокзальная, 1;

ТЦ River Mall, Днепровская набережная, 12.

Министр подчеркнул, что украинцы начинают массово вакцинироваться и генерировать сертификаты. "Это утешительные новости, ведь чем быстрее люди вакцинируются, тем скорее мы выйдем из красной зоны и вернемся к нормальной жизни без ограничений", – пояснил он.

Федоров также обратил внимание, что вакцинация и сертификаты являются способами удержать экономику страны, бизнесу – не закрыться, а людям – чувствовать себя в безопасности.

Возможность получить COVID-сертификат на основании ПЦР-тестов

В Дии проходит бета-тестирование COVID-сертификатов на основе ПЦР-тестов. Правда, пока лишь доступны результаты анализов лабораторий "ДИЛА", "Эскулаб", "Смартлаб" и "Днепролаб".

Такой сертификат, как и тест, будет действовать в течение 72 часов.

Текст сообщения Михаила Федорова:

Запускаем пункты команды поддержки Дии с COVID-сертификатами офлайн в Киеве. Мы подскажем, как вам сразу после вакцинации самостоятельно сгенерировать сертификат. Уже работаем в таких центрах вакцинации:

* Центральный железнодорожный вокзал, пл. Вокзальная, 1

* ТЦ River Mall, Днепровская набережная, 12

Через несколько дней скажем еще о двух новых пунктах сапорта, которые мы запускаем.

Украинцы начинают массово вакцинироваться и генерировать сертификаты. Это утешительные новости, ведь чем быстрее люди вакцинируются, тем скорее мы выйдем из красной зоны и вернемся к нормальной жизни без ограничений.

Вакцинация и сертификаты – это способы также удержать экономику страны, бизнесу – не закрыться, а людям – чувствовать себя в безопасности.

Кстати, отныне получить COVID-сертификат в Дии стало проще – для этого больше не нужна электронная подпись. Теперь надо зайти в приложение или портал, нажать "Получить сертификат", и все. Сертификат сгенерируется. Подписывать лицом запрос на сертификат не нужно.