Поки проблеми відчули багаті: що може спровокувати бунти в Росії

У Росії практично відсутні протести, немає навіть подиноких мітингів чи руху в соціальних мережах. Однак це не означає, що люди задоволені ситуацією в країні та не прагнуть змінити старі обличчя на нові.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олексій Кошель, зауваживши, що громадяни країни-агресорки бояться висловити своє незадоволення владою навіть у соціальних мережах чи анонімних групах. За його словами, російське суспільство глибоко залякане та живе у жорсткому сталінському форматі.

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З чого можуть початися протести

Люди бачать репресії проти тих, хто думає по-іншому, тому навіть не намагаються щось зробити. На думку політолога, не варто розраховувати, що результати так званої російської соціології призведуть до громадянської війни, протестів чи послаблення режиму. Але навіть те, що відбуваються невеликі зміни у ставленні людей є добрим знаком для нашої держави, бо означає, що в найкращому сценарії – це може призвести до певних вибухових речей.

Підставою для цього може стати питання харчових продуктів, ненависті до місцевих чиновників, багато інших речей. Історія з повстанням Євгєнія Пригожина може повторитися, бо негатив, втома від влади накопичуються,

– розповів Олексій Кошель.

Навіть якщо росіяни вважають Путіна напівбогом, на зразок єгипетських фараонів, але в будь-якому разі у громадян є бажання змін, оновлення облич, бо так влаштована людська природа. Відтак проблеми будуть повільно накопичуватися.

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Наразі більш серйозні зміни у звичному житті відчули тільки багаті росіяни. Вони розуміють, що автомобілі стали дорожчими, комфортних європейських авто на ринку майже немає, не можна поїхати на відпочинок до гарної країни.

"Європа фактично закрита, а навіть якщо ти виїхав, тебе, м'яко кажучи, вважатимуть негідником. Тому категорія багатших людей чітко розуміє, що проблеми є. І вони, можливо, навіть усвідомлюють необхідність прийняття кардинальних рішень", – додав Кошель.

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