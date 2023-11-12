Пока проблемы почувствовали богатые: что может спровоцировать бунты в России

В России практически отсутствуют протесты, нет даже единичных митингов или движения в социальных сетях. Однако это не означает, что люди довольны ситуацией в стране и не стремятся сменить старые лица новыми.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Алексей Кошель, отметив, что граждане страны-агрессора боятся выразить свое недовольство властями даже в социальных сетях или анонимных группах. По его словам, российское общество глубоко запугано и живет в жестком сталинском формате.

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С чего могут начаться протесты

Люди видят репрессии против тех, кто думает по-другому, поэтому даже не пытаются что-либо сделать. По мнению политолога, не стоит рассчитывать, что результаты так называемой российской социологии приведут к гражданской войне, протестам или ослаблению режима. Но даже то, что происходят небольшие изменения в отношении людей, являются хорошим знаком для нашего государства, потому что означает, что в лучшем сценарии это может привести к определенным взрывнымпроцессам.

Основанием для этого могут стать вопросы пищевых продуктов, ненависти к местным чиновникам, многие другие вещи. История с восстанием Евгения Пригожина может повториться, потому что негатив, усталость от власти накапливаются,

– рассказал Алексей Кошель.

Даже если россияне считают Путина полубогом, вроде египетских фараонов, но в любом случае у граждан есть желание перемен, обновление лиц, потому что так устроена человеческая природа. Следовательно, проблемы будут медленно накапливаться.

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Более серьезные изменения в привычной жизни почувствовали только богатые россияне. Они понимают, что автомобили стали дороже, комфортных европейских авто на рынке почти нет, нельзя уехать на отдых в хорошую страну.

"Европа фактически закрыта, а даже если ты уехал, тебя, мягко говоря, сочтут негодяем. Поэтому категория более богатых людей четко понимает, что проблемы есть. И они, возможно, даже осознают необходимость принятия кардинальных решений", – добавил Кошель.

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