Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Алексей Кошель, отметив, что граждане страны-агрессора боятся выразить свое недовольство властями даже в социальных сетях или анонимных группах. По его словам, российское общество глубоко запугано и живет в жестком сталинском формате.
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С чего могут начаться протесты
Люди видят репрессии против тех, кто думает по-другому, поэтому даже не пытаются что-либо сделать. По мнению политолога, не стоит рассчитывать, что результаты так называемой российской социологии приведут к гражданской войне, протестам или ослаблению режима. Но даже то, что происходят небольшие изменения в отношении людей, являются хорошим знаком для нашего государства, потому что означает, что в лучшем сценарии это может привести к определенным взрывнымпроцессам.
Основанием для этого могут стать вопросы пищевых продуктов, ненависти к местным чиновникам, многие другие вещи. История с восстанием Евгения Пригожина может повториться, потому что негатив, усталость от власти накапливаются,
– рассказал Алексей Кошель.
Даже если россияне считают Путина полубогом, вроде египетских фараонов, но в любом случае у граждан есть желание перемен, обновление лиц, потому что так устроена человеческая природа. Следовательно, проблемы будут медленно накапливаться.
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Более серьезные изменения в привычной жизни почувствовали только богатые россияне. Они понимают, что автомобили стали дороже, комфортных европейских авто на рынке почти нет, нельзя уехать на отдых в хорошую страну.
"Европа фактически закрыта, а даже если ты уехал, тебя, мягко говоря, сочтут негодяем. Поэтому категория более богатых людей четко понимает, что проблемы есть. И они, возможно, даже осознают необходимость принятия кардинальных решений", – добавил Кошель.
Мир ужесточает санкции против России
- Великобритания приняла новый санкционный пакет против страны-агрессора. Он направлен на золотодобывающий и нефтяной секторы. Министр иностранных дел Британии Джеймс отметил, что они играют важнейшую роль в финансировании российского военного аппарата.
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что в Вашингтоне обсуждают вопросы новых ограничений на российскую энергопромышленность. По словам министра, эти российские активы должны работать на восстановление энергетического сектора Украины.
- Санкции усиливает и Европарламент. В резолюции депутаты выступили за ограничение для российской государственной компании "Алроса", работающей над добычей драгоценных камней. Также призвали полностью закрыть рынок ЕС для ископаемого топлива российского происхождения. Евродепутаты недовольны тем, что подсанкционные товары попадают в Россию через третьи страны.