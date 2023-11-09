Також вони пропонують ввести нові санкції проти російських діамантів, викопного палива та всіх нафтових компаній. Про це передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі з пленарної сесії Європарламенту.

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Росатом, діаманти і заморожені активи

У резолюції європарламентарі виступили за обмеження проти діамантів російського походження. Зокрема, вони закликали накласти санкції на державну компанію "Алроса" та запровадити систему для відстежування походження алмазів.

В Європарламенті підтримують і обмеження співпраці ЄС із Росатомом та дочірніми компаніями. Крім того, просять посилити міжнародний тиск, щоб звільнити ЗАЕС від російських загарбників.

Закликаємо Комісію та Агентство з постачання Євратом перевірити чинну співпрацю з Росатомом і надати підтримку для заміни російського палива, запасних частин і послуг можливими альтернативами, враховуючи успішний досвід України,

– йдеться в резолюції.

У документі європарламентарі наголошують на необхідності повністю закрити ринок ЄС для викопного палива російського походження. В законодавчому органі також закликають запровадити санкції проти всіх великих російських нафтових компаній, Газпромбанку, їхніх дочірніх компаній і розширити обмеження проти алюмінію.

Парламентарі вказали й на те, що ЄС імпортує нафтопродукти, вироблені з російської нафти, зокрема з Індії.

"Закликаємо ЄС та його держави-члени співпрацювати з G7, щоб суттєво знизити верхню межу цін на російську нафту та нафтопродукти, накласти повну заборону на імпорт російського СПГ і зрідженого нафтового газу до ЄС", – ідеться в резолюції.

У своєму рішенні європарламентарі привітали ініціативу уряду Бельгії про передачу податків від доходів від заморожених російських активів на відбудову України. У резолюції просять Єврокомісію якнайшвидше знайти правові шляхи конфіскації заморожених російських коштів та передачі їх Києву.

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Торгівля підсанкційними товарами та західним обладнанням

У резолюції депутати наголосили, що західне обладнання потрапляє до Росії через треті країни. Особливо вони невдоволені торгівлею підсанкційними товарами для військових потреб між членами ЄС і Москвою. В документі парламентарі зазначили, що товари подвійного призначення потрапляють на територію Росії через Китай, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Казахстан, Киргизстан, деякі країни Південного Кавказу та Сербію.

Шампуні, авто та смартфони: Європарламент проти цього чорного списку

Утім, Європарламент виступив проти рішення Єврокомісії заборонити росіянам ввозити автомобілі, смартфони, коштовності та особисті речі до ЄС. До чорного списку потрапили навіть косметика та валізи. Депутати закликали Комісію переглянути ці санкції, оскільки, на їхню думку, це нівелює важливість обмежень.



"Підкреслюємо, що така надмірна відповідність дискредитує мету й інструмент санкцій", – ідеться в документі.

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Коли очікувати 12-й пакет санкцій?

Єврокомісія розробляє новий пакет обмежень проти Росії. Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що 12-й санкційний пакет опублікують у грудні. Резолюцію, за яку проголосували євродепутати, можуть взяти до уваги. Після цього пропозицію Єврокомісії має узгодити одностайно Європейська рада.

Раніше ми вже писали про думку фон дер Ляєн стосовно 12-го пакету санкцій проти Росії. Читайте цей матеріал на 24 Каналі за посиланням.