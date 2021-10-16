Пробна війна з Росією, гучні вбивства та мажори: якою була Україна у 2000-х роках

Чергова революція привела до влади Віктора Ющенка та "помаранчеву" команду. Гучні політичні вбивства, свавілля мажорів та силовиків. З приємного – перемоги української кіногалузі. Якою була Україна у 2000-х роках – дізнавайтесь далі.

2000-ні роки в Україні – це територіальний конфлікт з Росією за острів Тузла. Це була заслуга і тріумф, а відтак і зоряний час Леоніда Кучми. Однак навіть це не дозволило йому зберегти свій політичний вектор.

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1 січня 2000 року у Європі офіційно познайомилися з новою валютою. Євро стало рідним одразу в 12 країнах Євросоюзу. Це означало, що новенькі монети та банкноти опинились у руках понад 300 мільйонів європейців.

Однак Україна й досі не в Єврозоні. У 2002 році багатьом довелось знайомитись з новим не таким приємним явищем, як нові банкноти.

У середині січня 2002 року сомалійські пірати захопили ліванський корабель "Принцеса Сара". На його борту було 8 українців. Всіх їх визволили з полону через 2 тижні. Щоправда, перед тим заплативши викуп 200 тисяч доларів.

Пономарьов на Євробаченні

У двохтисячних захоплювали не лише українців. Українці також хотіли захопити. Співом, наприклад. Вперше країна у 2003 році відправила свого представника на Євробачення. Шоу називають улюбленим конкурсом домогосподарок.

І дійсно, переможці переважно зірками світового масштабу не стають. Але все ж "Абба" Євробачення підкорила. Україна у 2003 році дуже сподівалась на схожий тріумф.

Кумир дівчат Олександр Пономарьов з піснею "Аста ла віста, Бейбі" – український дебютант на Євробаченні. Обрали співака без конкурсу. Тож не дивно, що таке рішення викликало скандал.



Пономарьов представляв Україну на Євробаченні / Фото DPA

Мовляв, поїздку в Латвію, де відбувалось Євробачення, Пономарьову забезпечила тоді його цивільна дружина. Олена Мозгова тоді обіймала посаду з керування і організації роботи музичного видовищного телебачення.

"Аста ла віста" – це не лише пісня Пономарьова, але й переважно реакція на неї. Співак посів 14 місце. Голосували за попзірку неохоче. Лише 5 країн підтримали українця. Загалом Пономарьов назбирав 30 балів.

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Перемогу на пісенному конкурсі здобув представник Туреччини, де уже наступного року тріумфуватиме на Євробаченні Руслана. Та у 2004 році сталась ще одна не менш вагома подія в українській музиці.

Створення "Бумбоксу"

"Забудь образи, ми знову разом". Такі нехитрі рими – це початок "Бумбоксу", групи створеної 2004 року. "Бумбокс" – якщо не номер один, то один з найпопулярніших гуртів нового тисячоліття в Україні.

Вже у 2005 році вони випустили дебютник "Меломанія" з піснями "Бета-каротин", "Бобік" і "Супер-пупер". Наступний альбом "Фемілі бізнес" перевів бумбоксів у ранг повноцінних зірок. Гімн "Вахтерам" чи лірична "Вона носила квіти в волоссі" відразу стали хітами.

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"Бумбокс" – це суміш фанку, року, хіп-хопу. Під них можна відриватись на танцмайданчиках, а можна й меланхолійно посумувати під лірику Андрія Хливнюка. Бумбокс інтенсивно гастролювали і в Росії. Та після початку війни відмовились від концертів.

Віктор Ющенко став президентом

У 2005 році Віктор Ющенко став президентом. До влади прийшла нова, "помаранчева" команда, яка об'єднала демократичні сили навколо свого лідера. Боротись проти старої влади вдавалось гуртом. Втім це єдине, що об'єднувало політиків-переможців разом.

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Керівник секретаріату президента Олександр Зінченко зібрав журналістів та натиснув на пусковий гачок розвалу "помаранчевої" команди. У вересні він звільнився з посади.



Ющенко привів до влади "помаранчеву команду" / Фото "Фокусу"

Зінченко звинуватив у корупції тодішнього секретаря Ради нацбезпеки і оборони Петра Порошенка. А також лідерів "Нашої України" Миколу Мартиненка та Олександра Третьякова.

Порошенко і собі скликав пресконференцію та звинуватив Зінченка у спробах розхитати "помаранчеву" команду.

Що я хотів би почути – хоч один факт щодо людей, яких було названо. Що була така-то подія, ми її розслідували, я готовий її довести. Я їх не почув,

– заявив Порошенко.

І справді Зінченко доказів не навів. Але за декілька днів Віктор Ющенко, навіть без них, звільнив увесь уряд на чолі з Юлією Тимошенко. Також без посади залишили й Петра Порошенка.

Популярні серіали у 2000-х

У 2000-х роках в Україні популярними були серіали. Звісно, що переважно російські. Тоді не могли відійти від телевізорів через "Бандитського Петербурга" чи "Мєнтів". Українські серіали теж проскакували. Наприклад, "День Народження Буржуя".

Стрічку зняли "1+1" у співпродукції з північним сусідом. Щоб охопити ширший ринок, герої спілкувались російською. Але траплялись і успішні, як зараз кажуть, кейси з українськомовними серіалами.

"Леся+Рома" – це чи не найуспішніший український ситком 2000-х років. Тоді у 2005 році вся країна почала спостерігати за життям закоханої пари та комічними ситуаціями, які відбувались з ними.



"Леся + Рома" здобули популярність в Україні / Фото з Вікіпедії

"Леся+Рома" – це версія канадського серіалу "Хлопець/Дівчина". Саме після франкомовного оригіналу, українську версію вважають найкращою з понад 30 екранізацій. "Леся+Рома" пережили 6 сезонів, а це 136 серій, які дивились приблизно 2 мільйони людей.

Тоді головні актори ситкому Дмитро Лалєнков та Ірма Вітовська стали чи не головними зірками українського кіно. ICTV зняв з показу ситком у 2008 році. 10 років по тому намагались повторити успіх продовженням серіалу "Марк плюс Наталка". Однак без успіху.

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"Леся+Рома", звісно, це один з небагатьох серіалів де можна було насолоджуватись україномовним контентом. Однак, на щастя, це була не єдина перемога у галузі вітчизняного кіно.

Квоти на українську мову

Блискавка Макквін став першим україномовним гонщиком. У 2006 році дубляж українською став обов'язковим. "Тачки" стали першим фільмом, які керувались новим законом. Виявилось, що солов'їною кіно чи мультфільм може бути прекрасним.

Не менш вражаюче українською заговорив і Джек Горобець з "Піратів Карибського моря". Один з ініціаторів закону В'ячеслав Кириленко святкував перемогу. Тільки цій перемозі постійно вставляли палки в колеса. Головний противник українського дубляжу був Дмитро Табачник, який годував байками російські ЗМІ.

Врешті, попри колективних табачників закон з різноманітними нюансами, але працює. Уже понад 15 років. І виявляється класно говорити українською може не тільки Джек Горобець чи Блискавка Макквін.

Кушнарьов загинув на полюванні

2007 рік розпочався для "Партії регіонів" печально. Від вогнепального поранення загинув один із лідерів партії. Почалися чутки про навмисне вбивство. Однак слідство цього не довело.

Євген Кушнарьов любив полювання. Саме його хобі стало фатальним. 16 січня на полюванні нардеп отримав кулю в живіт. Наступного дня після операцій він помер у лікарні. На похоронах Кушнарьова були другий президент Кучма, однопартійці, олігарх Рінат Ахметов.

Кушнарьов загинув на полюванні / Фото Укрінформу

Навіть політичні опоненти прощались з харків'янином. Євген Кушнарьов був одним з лідерів "Партії регіонів", колишній комуніст, який голосував проти акту про незалежність України. Був мером Харкова та очільником Харківської ОДА. А також головою адміністрації президента Кучми.

Саме Кушнарьову Тимошенко жбурляла коралі, доводячи, що носить звичайну біжутерію. Під час Помаранчевої Революції співав пісні, які зараз співає Рабінович. А на мітингу в Сєвєродонецьку закликав до сепаратизму.

Потім проти Кушнарьова за сепаратистські заклики відкрили справу, але стандартно майже одразу закрили. Смерть Кушнарьова викликала чималий резонанс. З'явилась маса припущень про навмисне убивство. У ЗМІ повідомляли про те, що був лист-погроза регіоналу.

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Щоправда, цей начебто лист був за декілька років до інциденту. Також у смерті звинувачували Віктора Януковича. Мовляв, тодішній прем'єр хотів спекатись конкурента всередині партії.

Головна ж причина звинувачень – реакція Януковича на смерть Кушнарьова. Той, перебуваючи у відрядженні, отримав записку, прочитав і усміхнувся. Все ж офіційна версія слідства – нещасний випадок на полюванні.

Кушнарьов покинув місце, яке повинен був займати. Одна з куль випущена товаришем регіонала, Дмитром Завальним зрикошетила від дерева і смертельно поранила політика. За 2 роки після інциденту Завального амністували.

Головні спортивні перемоги у 2000-х

Жодне футбольне протистояння в Україні не можу бути гарячішим, аніж Радянське дербі. Ще з тих радянських часів матчі київського "Динамо" та московського "Спартака" – це були події більші, аніж просто футбол.

У 1994 році команди обмінялись перемогами. У 2008 році жодних нічиїх не могло бути. Команди бились за путівку у найпрестижніший клубний турнір – Лігу чемпіонів. Гіршого початку годі було придумати.



"Динамо" виграли у "Спартака" у 2008 році / Фото з Вікіпедії

На третій хвилині матчу кияни "горіли" на виїзді. Та в середині першого тайму "Динамо" забило курйозний гол. Фанати на стадіоні запалили фаєри. На московських трибунах зазвучав гімн та замайорів прапор. Бангура оформив дубль. Ще 2 голи забив Мілевський.

Однак Ліга чемпіонів ще не була в кишені киян. Вдома вони приймали своїх заклятих суперників. І "Динамо" вирішило повторити знущання в рідних стінах. Єдине чим відзначились біло-червоні – це фаєрами кинутими на поле.

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Вишенькою на торті наруги став фінальний гол Мілевського. 4 – 1 і вдома, і на виїзді. "Спартак" пролетів повз Лігу чемпіонів. У Лізі чемпіонів і "Динамо", і "Шахтар" не вийшли з групи та потрапили в кубок УЄФА.

А там зустрілись в півфіналі турніру. Кияни поступились донеччанам. Після чого "Шахтар" обіграв "Вердер" у фіналі і став останнім володарем кубка УЄФА.

Смерть музиканта з "Братів Гадюкіних"

У 2009 році перестало битись серце чи не першої легенди українського андерграунду. Неперевершений і талановитий Сергій Кузьмінський, Кузя з "Братів Гадюкіних" помер після тривалої хвороби, однак музика продовжує жити.

Як і безсмертною залишається лірика Кузьмінського. Поховали Кузю у Львові на Личаківському кладовищі. У 2011 році на честь нього в Києві в Палаці спорту провели концерт пам'яті Сергія Кузьмінського.

Клан донецьких на чолі з Януковичем

2010 року до влади в Україні прийшли вихідці з Донбасу. Очолював клан донецьких – Віктор Янукович та його команда, в якій особливе місце посідала так звана "сім'я" – найближче оточення президента і його синів.



Янукович очолював клан донецьких / Фото Getty images

Особливо в порівнянні з іншим Віктором – Ющенком, донеччанин позиціював себе, як господарник, який обіцяв почути кожного. На ділі ці обіцянки означали – цілеспрямоване переформатування України у міліцейську державу з близькими до авторитарних ознаками.

Влада спиралась на силовиків, які відчували себе безкарними. Як наслідок – зловживання владою і злочини проти громадян. Хвилю обурення у 2010 році спричинило вбивство студента в одному із столичних відділків міліції.

Моторошне вбивство студента у відділку

Падіння з лавки поліцейські назвали смертельним для Ігоря Індила, 19-річного студента професійно-педагогічного коледжу імені Макаренка. У хлопця напередодні дня народження в гуртожитку відбувся конфлікт з дільничим Сергієм Приходьком.

Згодом студента забрали в Шевченківський райвідділок. Версія правоохоронців невибаглива. Алкоголь, падіння, смерть. Громадськість у це, як і судмедексперти, не повірили.



Студент Ігор Індило помер у Шевченківському районному відділі міліції Києва 18 травня 2010 року / Фото "Радіо Свобода"

У свідченнях обвинувачені плутались, натомість розслідувачі упевнені – в райвідділку Ігоря Індила вдарили у голову. Через крововилив він повільно помирав. В країні розпочались масові протести "Ні поліцейській державі".

Колишній президент Янукович зустрічався з мамою загиблого. І показував документ, що бере справу під контроль. Сергія Приходька покарали. Але не за вбивство, а за перевищення службових повноважень і дали 5 років умовно.

Родина Ігоря Індила звернулась у Європейський суд з прав людини. За декілька років Сергій Приходько знову потрапив у інфополе.

"Мажори" та масові злочини

Ще одна характерна риса цього часу – це хвиля злочинів за участю так званих мажорів і повна безкарність за це. Через кишенькових поліцейських і суддів родичі легко відмазували своїх дітей.

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Показовою стала справа інциденту, який трапився у 2011 році в одному з Луганських закладів. Хлопець схопив дівчину за обличчя, вона намагались відбитись. Однак чоловік бив білявку спершу на підвіконні, а потім і на землі.

Так депутат Луганської міськради, син одного з лідерів "Партії регіонів" Володимира Ландіка Роман провів один з вечорів у клубі "Баккара". Постраждала модель Марія Коршунова. Якби не камери спостереження, а потім реакція суспільства, то невідомо кого б у цій справі суд визнав потерпілим.



"Мажор" Ландік жорстоко побив модель Коршунову / Колаж 24 каналу

Ландік втік до Росії. Там його впіймали та екстрадували. Він вдавав з себе потерпілого. Розповідав, що не винен. Говорив Ландік, що відео – монтаж. Потім називав того, хто спровокував таку ситуацію.

Тільки суд все ж Ландіку не повірив. Після пів року в СІЗО мажору присудити 3 роки умовно. Згодом у 2017 році Марія Коршунова пережила ще один напад. Під час Sex Education Week, вона бувши координатором лекції про трансгендер, отримала опіки обличчя. Її облили фарбою та сльозогінним газом.

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