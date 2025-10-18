Укр Рус
18 жовтня, 17:01
Дощ, мокрий сніг і попередження від синоптиків: якою буде погода 19 жовтня

Ірина Чеботнікова

У неділю, 19 жовтня, всю Україну накриють дощі, подекуди буде мокрий сніг. +13...+15 градусів буде тільки в частині областей, на більшості території стовпчики термометрів покажуть значно менше.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр

Який прогноз погоди в Україні на 19 жовтня? 

Буде хмарно. 

Дощі (на заході країни та Житомирщині вночі місцями з мокрим снігом), вночі у східних областях, вдень на крайньому заході країни, Одещині та Миколаївщині без опадів, 
– написали в Укргідрометцентрі. 

Вітер західний, північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви 15 – 20 метрів на секунду. 

Температура вночі +2...+7 градусів, на крайньому півдні країни до +10; вдень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях +4...+9, на решті території +8...+13 градусів. 

У Карпатах вночі мокрий сніг, вдень без опадів. Температура вночі близько нуля, вдень +1...+4 градуси. 

Прогноз погоди в Києві 

Хмарно з проясненнями. Дощ. Вітер західний 7 – 12 метрів на секунду. 

Температура по області вночі +2...+7, вдень +4...+9, у Києві вночі +3...+5, вдень +6...+8 градусів. 

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні 

Важливо, що синоптики попередили про негоду. 

19 жовтня у західних, Винницькій та Одеській областях вдень пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. 


Погіршення погоди 19 жовтня 

Але далі погода тільки гіршатиме. Вночі 20 та 21 жовтня у західних областях, вночі 21 жовтня і на Житомирщині та Вінниччині заморозки в повітрі 0...-4 градуси. Це вже II рівень небезпечності, помаранчевий. 

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств", – написали в Укргідрометцентрі. 

Погода в обласних центрах 

  • Київ +6...+8
  • Ужгород +8...+10
  • Львів +6...+8
  • Івано-Франківськ +6...+8
  • Тернопіль +6...+8
  • Чернівці +6...+8
  • Хмельницький +6...+8
  • Луцьк +6...+8
  • Рівне +6...+8
  • Житомир +6...+8
  • Вінниця +6...+8
  • Одеса +10...+12
  • Миколаїв +10...+12
  • Херсон +10...+12
  • Сімферополь +10...+12
  • Кропивницький +9...+11
  • Черкаси +6...+8
  • Чернігів +6...+8
  • Суми +6...+8
  • Полтава +8...+10
  • Дніпро +10...+12
  • Запоріжжя +11...+13
  • Донецьк +13...+15
  • Луганськ +13...+15
  • Харків +10...+12 


Прогноз погоди в Україні на 19 жовтня