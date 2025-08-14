Синоптики попередили українців про нестійку погоду наступного тижня. Можливе зниження температури повітря та дощі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю синоптика Українського гідрометцентру Наталії Птухи для OBOZ.UA.

Як зміниться погода найближчим часом?

Наталія Птуха розповіла, що 17 – 18 серпня до України може прийти атмосферний фронт із північного заходу.

Він зумовить певну нестійкість погодних умов.

На початку наступного тижня (з 18 серпня – 24 Канал) дощі також можуть періодично випадати, західні та північні області це відчують. У ці дні можливе зниження температури, особливо на заході й півночі. Надалі знову є тенденція до підвищення,

– розповіла Птуха.

Вона зауважила, що у найближчій перспективі у більшості областей температурні показники будуть у межах комфортних значень, попри можливе зниження температур.

"Щодо південних регіонів, то там також лишаються більш високі показники температури", – підсумувала синоптик.

Нагадаємо, що до 17 серпня у багатьох областях Україні утримуватиметься спека до +30, а у південних областях та на Закарпатті навіть й до +35.