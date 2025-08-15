Синоптики прогнозують, що на вихідних 16 – 17 липня буде переважно стійка погода через підвищений атмосферний тиск. Цими днями буде переважно малохмарно та майже без опадів.

Лише у неділю деякі області накриють шквали та грозові зливи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на синоптика Ігоря Кібальчича.

Якою буде погода 16 серпня?

У суботу, 16 серпня, опадів не прогнозують ніде, а вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

У західних областях буде малохмарна погода. Вночі та вранці місцями можливий туман.

Вночі прогнозують 13 – 18 градусів тепла. А вдень майже повсюди – 27 – 32 градусів тепла, лише на Закарпатті – 31 – 36.

У північних областях також буде малохмарно. Нічна температура повітря становитиме 10 – 15, денна – 26 – 31 градусів тепла.

Малохмарним небо буде й у центральних регіонах. Вночі там термометри показуватимуть 13 – 18, а вдень 27 – 32 градусів тепла.

У південних областях буде сонячна погода. Вночі температурні показники очікуються у межах 15 – 20 градусів тепла, а вдень – 28 – 33.

А от у східних регіонах цього дня буде хмарно. Вночі буде 12 – 17, а вдень 26 – 31 градусів тепла.

Якою буде погода 17 серпня?

У неділю, 17 серпня, у західних регіонах вдень та ввечері подекуди пройдуть короткочасні грозові дощі, можливі зливи, град та шквали, 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі прогнозують вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду, а вдень – переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі температура повітря буде 13 – 18 градусів тепла. Вдень на більшості території – 23 – 28, а на Закарпатті та Буковині – 28 – 33 градусів тепла.

У північних областях вдень та ввечері теж місцями можуть бути невеликі грозові дощі. Вітер там цього дня переважатиме південно-західного напрямку, 7 – 12 метрів за секунду.

Температурні показники вночі – 12 – 17, а вдень 27 – 33 градусів тепла.

У центральній частині буде сухо, вітер – південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 15 – 20, а вдень 30 – 35 градусів тепла.

У південних областях та у Криму буде малохмарно та без опадів. Вітер переважно південний, 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі температура коливатиметься у межах 16 – 21, вдень 29 – 34 градусів тепла.

У східних регіонах теж опадів не прогнозують. Вітер – південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Нічна температура буде 14 – 19 градусів тепла, а денна – 29 – 34.