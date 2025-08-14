Де буде спека до +35: прогноз погоди в Україні на 15 серпня
- 15 серпня в Україні очікується суха погода без опадів, лише в Карпатах можливі невеликі дощі.
- Температура вдень коливатиметься від +23…+28, на Прикарпатті та півдні до +30, а на Закарпатті до +35 градусів.
- Температура в обласних центрах коливатиметься від +23 до +34 градусів, найвища у Закарпатті.
У п'ятницю, 15 серпня, погоду в Україні формуватиме антициклон. Тому дощів переважно очікувати не варто.
Центр антициклону розташувався дещо північніше від території нашої держави, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Аномальна спека та можливі опади: синоптики зробили прогноз погоди до кінця тижня
Якою буде погода 15 серпня?
За данними синоптиків, 15 серпня в Україні очікується суха погода без опадів, лише у Карпатах вдень можливі окремі невеликі дощі.
Температура у нічні години істотно не зміниться: в більшості областей буде в межах +11…+16, але на Закарпатті та півдні очікується +16…+21.
Вдень же прогнозується спека. Стовпчики термометрів сягатимуть +23..+28, на Прикарпатті та півдні країни до +30. Найспекотніше буде на Закарпатті – там метеорологи на метеостанціях фіксуватимуть до 35 градусів сильної спеки.
Яка температура очікується в обласних центрах?
- Київ +23…+25;
- Ужгород +32…+34;
- Львів +28…+30;
- Івано-Франківськ +28…+30;
- Тернопіль +27…+29;
- Чернівці +27…+29;
- Хмельницький +26…+28;
- Луцьк +26…+28;
- Рівне +25…+27;
- Житомир +24…+26;
- Вінниця +26…+28;
- Одеса +27…+29;
- Миколаїв +27…+29;
- Херсон +28…+30;
- Сімферополь +28…+30;
- Кропивницький +25…+27;
- Черкаси +25…+27;
- Чернігів +24…+26;
- Суми +24…+26;
- Полтава +25…+27;
- Дніпро +25…+27;
- Запоріжжя +27..+29;
- Донецьк +23…+25;
- Луганськ +23…+25;
- Харків +24…+26.
Прогноз погоди на 15 серпня 2025 рік / Укргідрометцентр