У п'ятницю, 15 серпня, погоду в Україні формуватиме антициклон. Тому дощів переважно очікувати не варто.

Центр антициклону розташувався дещо північніше від території нашої держави, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 15 серпня?

За данними синоптиків, 15 серпня в Україні очікується суха погода без опадів, лише у Карпатах вдень можливі окремі невеликі дощі.

Температура у нічні години істотно не зміниться: в більшості областей буде в межах +11…+16, але на Закарпатті та півдні очікується +16…+21.

Вдень же прогнозується спека. Стовпчики термометрів сягатимуть +23..+28, на Прикарпатті та півдні країни до +30. Найспекотніше буде на Закарпатті – там метеорологи на метеостанціях фіксуватимуть до 35 градусів сильної спеки.

Яка температура очікується в обласних центрах?

Київ +23…+25;

Ужгород +32…+34;

Львів +28…+30;

Івано-Франківськ +28…+30;

Тернопіль +27…+29;

Чернівці +27…+29;

Хмельницький +26…+28;

Луцьк +26…+28;

Рівне +25…+27;

Житомир +24…+26;

Вінниця +26…+28;

Одеса +27…+29;

Миколаїв +27…+29;

Херсон +28…+30;

Сімферополь +28…+30;

Кропивницький +25…+27;

Черкаси +25…+27;

Чернігів +24…+26;

Суми +24…+26;

Полтава +25…+27;

Дніпро +25…+27;

Запоріжжя +27..+29;

Донецьк +23…+25;

Луганськ +23…+25;

Харків +24…+26.

Прогноз погоди на 15 серпня 2025 рік / Укргідрометцентр