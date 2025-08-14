Укр Рус
Де буде спека до +35: прогноз погоди в Україні на 15 серпня
14 серпня, 14:49
2

Де буде спека до +35: прогноз погоди в Україні на 15 серпня

Дмитро Усик
Основні тези
  • 15 серпня в Україні очікується суха погода без опадів, лише в Карпатах можливі невеликі дощі.
  • Температура вдень коливатиметься від +23…+28, на Прикарпатті та півдні до +30, а на Закарпатті до +35 градусів.
  • Температура в обласних центрах коливатиметься від +23 до +34 градусів, найвища у Закарпатті.

У п'ятницю, 15 серпня, погоду в Україні формуватиме антициклон. Тому дощів переважно очікувати не варто.

Центр антициклону розташувався дещо північніше від території нашої держави, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр

Якою буде погода 15 серпня?

За данними синоптиків, 15 серпня в Україні очікується суха погода без опадів, лише у Карпатах вдень можливі окремі невеликі дощі.

Температура у нічні години істотно не зміниться: в більшості областей буде в межах +11…+16, але на Закарпатті та півдні очікується +16…+21.

Вдень же прогнозується спека. Стовпчики термометрів сягатимуть +23..+28, на Прикарпатті та півдні країни до +30. Найспекотніше буде на Закарпатті – там метеорологи на метеостанціях фіксуватимуть до 35 градусів сильної спеки.

Яка температура очікується в обласних центрах?

  • Київ +23…+25;
  • Ужгород +32…+34;
  • Львів +28…+30;
  • Івано-Франківськ +28…+30;
  • Тернопіль +27…+29;
  • Чернівці +27…+29;
  • Хмельницький +26…+28;
  • Луцьк +26…+28;
  • Рівне +25…+27;
  • Житомир +24…+26;
  • Вінниця +26…+28;
  • Одеса +27…+29;
  • Миколаїв +27…+29;
  • Херсон +28…+30;
  • Сімферополь +28…+30;
  • Кропивницький +25…+27;
  • Черкаси +25…+27;
  • Чернігів +24…+26;
  • Суми +24…+26;
  • Полтава +25…+27;
  • Дніпро +25…+27;
  • Запоріжжя +27..+29;
  • Донецьк +23…+25;
  • Луганськ +23…+25;
  • Харків +24…+26.

Прогноз погоди на 15 серпня 2025 рік / Укргідрометцентр