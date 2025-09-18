До України вже надійшла перша партія озброєння, передбачена угодою між США та НАТО за програмою PURL. Невдовзі країни-партнери надішлють й інші пакети військової підтримки.

Про таке стало відомо зі слів представника НАТО в коментарі Суспільному, передає 24 Канал.

Що відомо про перші поставки американського озброєння?

За словами представника НАТО, нині в Україну доставили частину профінансованої американської підтримки.

Водночас додаткові пакети допомоги "вже прямують" до країни. Загалом в межах вищезгаданого механізму українські військові отримають чотири пакети допомоги.

Детальніше про програму PURL: Перелік пріоритетних потреб України – це ініціатива, яку започаткували США та НАТО у липні 2025 року для прискорення постачання критично важливого військового обладнання Україні. Метою механізму є швидке надання американської зброї та технологій Україні за добровільні внески країн-партнерів.

Що цьому передувало?