Україна вже отримала частину військового озброєння за програмою PURL
- Україна отримала першу партію озброєння за механізмом PURL.
- Програма передбачає швидке постачання американської зброї Україні, зокрема, невдовзі очікуються нові пакети допомоги.
До України вже надійшла перша партія озброєння, передбачена угодою між США та НАТО за програмою PURL. Невдовзі країни-партнери надішлють й інші пакети військової підтримки.
Про таке стало відомо зі слів представника НАТО в коментарі Суспільному, передає 24 Канал.
Що відомо про перші поставки американського озброєння?
За словами представника НАТО, нині в Україну доставили частину профінансованої американської підтримки.
Водночас додаткові пакети допомоги "вже прямують" до країни. Загалом в межах вищезгаданого механізму українські військові отримають чотири пакети допомоги.
Детальніше про програму PURL:
Перелік пріоритетних потреб України – це ініціатива, яку започаткували США та НАТО у липні 2025 року для прискорення постачання критично важливого військового обладнання Україні. Метою механізму є швидке надання американської зброї та технологій Україні за добровільні внески країн-партнерів.
Що цьому передувало?
- Напередодні, 17 вересня, адміністрація Дональда Трампа підтвердила, що Київ вперше отримає військову підтримку від союзників НАТО зі складів США саме в межах механізму PURL.
- У серпні стало відомо, що Німеччина та союзники виділять Україні 500 мільйонів доларів через PURL на військову техніку, зокрема ППО.
- Фонд PURL може зрости до 3,5 – 3,6 мільярда доларів вже у жовтні, що профінансує два пакети допомоги США із ракетами для Patriot і HIMARS.
- Водночас статистика Кільського інституту світової економіки свідчить про те, що американська безоплатна військова допомога Україні закінчилася ще у червні 2025 року. США схвалили значний продаж озброєнь, який Київ фінансуватиме самостійно за сприяння європейських союзників.