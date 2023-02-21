Стратегії немає: чи готовий світ до поразки й розвалу Росії

На Мюнхенській конференції 17 – 19 лютого звучало слово "перемога" щодо України, але не від усіх країн. Зокрема, його не було у промові Камали Гарріс. Це свідчить про те, що у США немає стратегії, що робити з Росією після перемоги нашої держави.

Таку думку 24 Каналу озвучила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк. Вона додала, що натомість Сполучені Штати налякані хаосом, який може виникнути в країні-агресорці після програшу у війні.

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Україна має перемогти швидко

Дипломатичне формулювання США звучить так: "Ми готові підтримувати Україну доти, доки буде потрібно". За словами Каленюк, це формулювання насправді означає, що Україна повністю залежить від допомоги західних партнерів.

Окрім того, усі військові говорять про те, що для перемоги нашій державі необхідна сучасна авіація, але Захід і надалі тягне з ухваленням цього рішення. Так, партнери виснажують Росію силами України, але не дають багато зброї для нашої перемоги.

На Мюнхенській конференції ми намагалися переконати західних партнерів, що Україна має перемогти швидко, бо затяжна війна – це програш нашої держави. А якщо Росія переможе – це спровокує набагато більше проблем у світі, аніж невизначеність, що буде з нею після нашої перемоги,

– розповіла виконавча директорка ЦПК.

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У Мюнхені порушували питання Криму

На Мюнхенській безпековій конференції також звучало питання Криму. Зокрема, його порушували колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес та російські опозиціонери, яких запросили на зустріч.

Каленюк підкреслила, що Україні потрібно й надалі пояснювати західним партнерам, що без деокупації півострова неможливо досягти миру та перемоги. Так, Росія тримає в Криму свої військові бази та блокує наші порти. Як результат Зернова угода є дуже хиткою, а від неї залежить життя мільйонів людей у світі, які голодують.

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"Ми намагалися переконати наших партнерів, що Крим має бути звільнений максимально швидко, а без сучасної авіації це неможливо зробити", – повідомила виконавча директорка ЦПК.

У Заходу немає стратегії щодо Росії, яка програла

Загалом, за словами Каленюк, ситуація не є дуже втішною. Так, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спочатку говорив, що Україна має перемогти, а потім почав "давати задню".

Ані в Європи, ані в США нема стратегії, що робити з Росією після її програшу. Наше завдання – пояснити партнерам, якою має бути ця стратегія і що з нею робити,

– підкреслила виконавча директорка ЦПК.

До того ж наша держава має пояснювати Заходу, що навіть відсторонення російського диктатора Владіміра Путіна не зробить ситуацію кращою. Адже більшість росіян уражені "хворобою імперіалізму" і лікувати її необхідно буде щонайменше десятиріччями.

Багато говорили про вступ України в НАТО

Водночас країну-агресорку можна обмежити. Це можливо, якщо Україна отримає необхідну кількість зброї для звільнення своїх територій та стане членом Північноатлантичного альянсу. До речі, про вступ нашої держави до НАТО на Мюнхенській конференції багато говорили країни Балтії, Польща та Румунія.

"Наші справжні друзі – це ті, хто відчули смак "руского міра" в історії. Вони просувають тезу, що потрібно швидко дати Україні все необхідне для перемоги та прискорити процес вступу України в НАТО", – підсумувала виконавча директорка ЦПК.