Про це йдеться у спільній заяві глави МЗС Дмитра Кулеби та міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, повідомляє 24 Канал. Урядовці відзначають, що дії Росії мають негативний вплив не тільки на Україну, але й на країни Африки та Азії, які недоотримують зерно.

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Як Росія гальмує роботу зернового коридору

У спільній заяві міністрів йдеться про те, що вже впродовж кількох місяців російська сторона системно затримує огляд суден які прямують через протоку Босфор до чи з України. Представники країни-агресора вимагають нерегламентовану документацію, відмовляються працювати у робочий час та шукають причини для зупинки й перевірки суден. Через ці дії з 10 інспекцій, які б мали відбуватися щодня, росіяни проводять 5, а то й менше.

Така деструктивна політика Росії призвела до системного зниження вантажообігу в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Лише за останні три місяці світ недоотримав 10 мільйонів тонн українського продовольства і ця негативна тенденція набирає обертів,

– йдеться в спільній заяві міністрів.

Через це у Босфорі утворилася черга з понад 140 суден, значна частина з яких чекає на інспекцію вже понад місяць. Тому продовольча безпека країн, яка залежить від українського зерна, зараз під загрозою.

Потрібні дії ООН та Туреччини, як гарантів угоди

Тим часом сама Росія, яка завдає ударів по українській інфраструктурі й створює загрози для Півдня, активно використовує свої порти в Чорному й Азовському морях для торгівлі. Наприклад, за минулий рік країна-агресор перевезла через порти понад 250 мільйонів тонн продукції, що значно перевищує показники 2021 року.

Зокрема Росії сприяє те, що у Босфорі не інспектують її судна. Таким чином Москва може використовувати торговельні судна для перевезення військових вантажів задля продовження війни проти України.

Тому Україна звертається до міжнародної спільноти, зокрема до ООН та Туреччини, як гарантів "зернової угоди", щоб Росія припинила блокувати експорт українського зерна.

Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема ООН та Туреччину як гарантів Чорноморської зернової ініціативи, вимагати від Росії негайного припинення штучних затримок в роботі зернового коридору Чорним морем, зупинки спроб Росії використовувати продовольство як зброю та розблокування торговельного судноплавства до українських портів Чорного моря,

– наголосили міністри.

Угода на експорт зерна та перешкоди з боку Росії

Через повномасштабне вторгнення та дії росіян у Чорному морі, українські порти стали фактично заблокованими, через що наша країна не могла експортувати зерно на світовий ринок. Це спричинило загрозу продовольчої кризи.

Саме тому в липні 2022 року в Стамбулі ООН та Туреччина підписати тристоронні угоди з Україною та Росією щодо експорту зерна. Відповідно до досягнутих домовленостей, була створена спільна комісія для інспекції кораблів, що вирушають до України по зерно, до якої увійшли й російські представники. Зараз вони й гальмують роботу зернового коридору.

Після вибухів у Севастополі в районі базування кораблів чорноморської флотилії, Росія оголосила про призупинення участі в зерновій ініціативі. Однак через кілька днів після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, кремлівський диктатор Владімір Путін заявив про повернення до угоди.

З того часу Росія вдається до іншої тактики – навмисно створює затори у Босфорі. Такі дії завдають серйозної шкоди світові, адже низка країн, для яких критично важливе українське зерно, можуть зіштовхнутися з продовольчою кризою.