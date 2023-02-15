Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Дмитрия Кулебы и министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, сообщает 24 Канал. Чиновники отмечают, что действия России оказывают негативное влияние не только на Украину, но и на страны Африки и Азии, которые недополучают зерно.

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Как Россия тормозит работу зернового коридора

В совместном заявлении министров говорится, что уже на протяжении нескольких месяцев российская сторона системно задерживает осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из Украины. Представители страны-агрессора требуют нерегламентированной документации, отказываются работать в рабочее время и ищут причины для остановки и проверки судов. Из-за этих действий из 10 инспекций, которые должны были происходить ежедневно, россияне проводят 5, а то и меньше.

Такая деструктивная политика России привела к системному понижению грузооборота в рамках Черноморской зерновой инициативы. Только за последние три месяца мир недополучил 10 миллионов тонн украинской продовольствия и эта негативная тенденция набирает обороты,

– говорится в совместном заявлении министров.

Поэтому в Босфоре образовалась очередь из более 140 судов, значительная часть из которых ждет инспекцию уже более месяца. Потому продовольственная безопасность стран, которая зависит от украинского зерна, сейчас под угрозой.

Нужны действия ООН и Турции как гарантов соглашения

Между тем, сама Россия, которая наносит удары по украинской инфраструктуре и создает угрозы для Юга, активно использует свои порты в Черном и Азовском морях для торговли. К примеру, за прошлый год страна-агрессор перевезла через порты более 250 миллионов тонн продукции, что значительно превышает показатели 2021 года.

В частности, России способствует то, что в Босфоре не инспектируют ее суда. Таким образом, Москва может использовать торговые суда для перевозки военных грузов для продолжения войны против Украины.

Поэтому Украина обращается к международному сообществу, в частности ООН и Турции, как гарантам "зернового соглашения", чтобы Россия прекратила блокировать экспорт украинского зерна.

Призываем международное сообщество, в частности ООН и Турцию как гарантов Черноморской зерновой инициативы, требовать от России немедленного прекращения искусственных задержек в работе зернового коридора по Черному морю, остановки попыток России использовать продовольствие как оружие и разблокирование торгового судоходства к украинским портам Черного моря,

– подчеркнули министры.

Соглашение по экспорту зерна и препятствия со стороны России

Из-за полномасштабного вторжения и действий россиян в Черном море, украинские порты стали фактически заблокированы, из-за чего наша страна не могла экспортировать зерно на мировой рынок. Это привело к угрозе продовольственного кризиса.

Именно поэтому в июле 2022 года в Стамбуле ООН и Турция подписать трехсторонние соглашения с Украиной и Россией по экспорту зерна. Согласно достигнутым договоренностям, была создана совместная комиссия для инспекции кораблей, отправляющихся в Украину за зерном, в которую вошли и российские представители. Сейчас они тормозят работу зернового коридора.

После взрывов в Севастополе в районе базирования кораблей черноморской флотилии Россия объявила о приостановлении участия в зерновой инициативе. Однако через несколько дней после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о возвращении к соглашению.

С тех пор Россия прибегает к другой тактике – намеренно создает пробки в Босфоре. Такие действия наносят серьезный вред миру, ведь ряд стран, для которых критически важно украинское зерно, могут столкнуться с продовольственным кризисом.