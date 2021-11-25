Прокуратура передала в суд обвинувачення щодо вбивць журналіста Сергієнка

25 листопада 2021 , 17:16
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Джерело:

Офіс генпрокурора України

Прокурори Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо двох учасників злочинної організації. Саме вони були виконавцями викрадення та вбивства активіста і журналіста Василя Сергієнка.

Їх звинувачують у злочинах за декількома статтями, серед яких і умисне вбивство.

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Зокрема, зловмисникам інкримінують:

  • порушення недоторканності житла,
  • незаконне позбавлення волі або викрадення людини,
  • створення злочинної організації;
  • умисне вбивство.

Слідство встановило, що обвинувачені вчинили викрадення, катування та подальше вбивство журналіста Василя Сергієнка. Саме він був одним з лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському, що на Черкащині.

Зверніть увагу! Наразі обвинувачені перебувають у розшуку. Відносно ще шістьох осіб, обвинувачених у викраденні, катуванні та вбивстві журналіста, обвинувальні акти розглядаються судом.

Що відомо про трагедію

У квітні 2014 року Герой України, журналіст Василь Сергієнко був побитий та викрадений з двору власного будинку у місті Корсунь-Шевченківський. Наступного дня його тіло знайшли за 15 кілометрів від міста зі слідами катувань.

В організації викрадення, катуванні та вбивстві Сергієнка підозрюють:

  • Вадима Мельника,
  • Володимира Воронкова,
  • Віктора Горбенка,
  • Валентина Завражина,
  • Максима Русіна,
  • Романа Недибалюка.

Правоохоронці затримували їх впродовж 2015 – 2017 років. У липні 2017 року прокуратура Черкаської області направила до суду обвинувальний акт щодо організатора та одного з виконавців.

Автор: Альона Захарова