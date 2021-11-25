Прокуратура передала в суд обвинувачення щодо вбивць журналіста Сергієнка
Джерело:Офіс генпрокурора України
Прокурори Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо двох учасників злочинної організації. Саме вони були виконавцями викрадення та вбивства активіста і журналіста Василя Сергієнка.
Їх звинувачують у злочинах за декількома статтями, серед яких і умисне вбивство.
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Зокрема, зловмисникам інкримінують:
- порушення недоторканності житла,
- незаконне позбавлення волі або викрадення людини,
- створення злочинної організації;
- умисне вбивство.
Слідство встановило, що обвинувачені вчинили викрадення, катування та подальше вбивство журналіста Василя Сергієнка. Саме він був одним з лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському, що на Черкащині.Зверніть увагу! Наразі обвинувачені перебувають у розшуку. Відносно ще шістьох осіб, обвинувачених у викраденні, катуванні та вбивстві журналіста, обвинувальні акти розглядаються судом.
Що відомо про трагедію
У квітні 2014 року Герой України, журналіст Василь Сергієнко був побитий та викрадений з двору власного будинку у місті Корсунь-Шевченківський. Наступного дня його тіло знайшли за 15 кілометрів від міста зі слідами катувань.
В організації викрадення, катуванні та вбивстві Сергієнка підозрюють:
- Вадима Мельника,
- Володимира Воронкова,
- Віктора Горбенка,
- Валентина Завражина,
- Максима Русіна,
- Романа Недибалюка.
Правоохоронці затримували їх впродовж 2015 – 2017 років. У липні 2017 року прокуратура Черкаської області направила до суду обвинувальний акт щодо організатора та одного з виконавців.