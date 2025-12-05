Просто у центрі Варшави росіянин провів лекцію про "хорошу" Москву і "поганий" Київ

Польща є "русофобною", а Україна та Німеччина "зазіхають на її землі". Саме така маячна лунала у центрі Варшави 4 грудня.

У серці польської столиці у так званому Російському домі дехто на ім'я Євгеній Ткачов провів лекцію під назвою "5 років перед Другою світовою війною. Пакти в Європі", передає 24 Канал із посиланням на OKO.press.

Дивіться також "Корона із Зеленського не впаде": у Польщі прокоментували відмову Навроцького їхати в Україну

Як у Варшаві поширююють пропаганду Кремля?

Лекція Ткачова мала стосуватися пактів перед Другою світовою війною, але він розпочав із критики польських підручників історії, стверджуючи, що вони містять "помилки" та "підступні" натяки.

Потім він перейшов до критики польських політиків – Моравецького, Навроцького, Сікорського та Качинського. Ткачов заявив, що їхні негативні висловлювання про Росію – це "наслідок багаторічної системної русофобії".

Далі "лектор" повторив російські пропагандистські тези про те, що передвоєнна Польща була нацистською та колаборувала з Гітлером.

Він називав Росію "гарантом сучасних кордонів Польщі" та стверджував, що агресія СРСР 17 вересня 1939 року була "попереджувальним заходом, що врятував польський народ від катастрофи".

Ткачов критикував Польщу за "непотрібну русофобську освіту молоді", яку, на його думку, виховує майбутню армію, налаштовану проти Росії.

Окремо лектор намагався підірвати довіру поляків до сусідів. Він залякував їх українськими і німецькими військами. Зокрема, переконував, що у Німеччині досі вважають деякі території Польщі своїми.

На завершення Ткачов підкреслив важливість для Росії патріотизму, традиційної сім'ї, віри в Бога та "дружби між народами".

Довідка: Євгеній Ткачов – росіянин за походженням. Ймовірно, має польське громадянство. За власними словами, він – за освітою інженер. Проте в Російському домі Ткачов працює як "керівник проєктів із збереження історичної пам'яті у Республіці Польща" та "посол" Російського товариства "Знаніє".

Російський дім у Варшаві – одна з небагатьох російських установ у Польщі, яка досі функціонує та поширює кремлівські наративи, зокрема через медіа та освітні заходи.

Як політики відреагували на пропагандистську лекцію у центрі Варшави?

Польський політик із партії "Громадянська коаліція" Кшиштоф Брейза 5 грудня повідомив, що звернувся до Національної прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки через діяльність Російського центру науки й культури.

Він підкреслив, що під час лекції Євген Ткачов "поширював неправду про Польщу" та порушив "кілька статей Кримінального кодексу".

Брейза заявив, що якщо ця установа в центрі столиці справі є пропагандистським рупором Кремля, служби безпеки та слідчі повинні негайно втрутитися.

Останні новини про російську пропаганду