У МЗС відреагували на брехню FT про нібито заяви Сибіги щодо територіальних компромісів

Видання Financial Times повідомляло, що новий очільник МЗС України Андрій Сибіга під час нещодавньої поїздки до США обговорював потенційні компромісні рішення стосовно територіального питання.

Однак такі дані західних ЗМІ не відповідають дійсності, це є брехнею. Відповідну інформацію у коментарі 24 Каналу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Дивіться також Сибіга заявив про позитивну динаміку у вирішенні питання захисту прав угорців в Україні

Як пояснюють це в МЗС

Financial Times із посиланням на європейських дипломатів повідомляло, що новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорював із західними колегами можливість компромісу для врегулювання російсько-української війни.

Видання зазначало, що нібито українські посадовці стали "більш відкритими" до потенційної домовленості про припинення вогню, навіть якщо російські війська надалі утримуватимуть частину української території. Однак в українському відомстві подібні твердження спростовують.

Я був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Сибіги в Нью-Йорку, і на жодній з них не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси. Навпаки, позиція міністра є непохитною, і він наголошував на її елементах за зачиненими дверима,

– каже Георгій Тихий.

За його словами, не може бути жодних компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України. Речник наголосив, що Формула миру це єдиний реалістичний шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

Він зауважив, що принцип "Нічого про Україну без України" має неухильно дотримуватися. І на цьому, як запевнив Тихий, міністр наголошував усім своїм співрозмовникам під час обговорень щодо припинення війни.

"Інформація джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів є просто неправдивою, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів", – резюмував речник українського міністерства.