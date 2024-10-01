Однак такі дані західних ЗМІ не відповідають дійсності, це є брехнею. Відповідну інформацію у коментарі 24 Каналу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

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Як пояснюють це в МЗС

Financial Times із посиланням на європейських дипломатів повідомляло, що новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорював із західними колегами можливість компромісу для врегулювання російсько-української війни.

Видання зазначало, що нібито українські посадовці стали "більш відкритими" до потенційної домовленості про припинення вогню, навіть якщо російські війська надалі утримуватимуть частину української території. Однак в українському відомстві подібні твердження спростовують.

Я був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Сибіги в Нью-Йорку, і на жодній з них не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси. Навпаки, позиція міністра є непохитною, і він наголошував на її елементах за зачиненими дверима,

– каже Георгій Тихий.

За його словами, не може бути жодних компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України. Речник наголосив, що Формула миру це єдиний реалістичний шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

Він зауважив, що принцип "Нічого про Україну без України" має неухильно дотримуватися. І на цьому, як запевнив Тихий, міністр наголошував усім своїм співрозмовникам під час обговорень щодо припинення війни.

"Інформація джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів є просто неправдивою, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів", – резюмував речник українського міністерства.