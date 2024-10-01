Однако такие данные западных СМИ не соответствуют действительности, это является ложью. Соответствующую информацию в комментарии 24 Канала сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

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Как объясняют это в МИД

Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что новоназначенный министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсуждал с западными коллегами возможность компромисса для урегулирования российско-украинской войны.

Издание отмечало, что якобы украинские чиновники стали "более открытыми" к потенциальной договоренности о прекращении огня, даже если российские войска в дальнейшем будут удерживать часть украинской территории. Однако в украинском ведомстве подобные утверждения опровергают.

Я присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Сибиги в Нью-Йорке, и ни на одной из них не было предложений, обсуждений или даже намеков ни на какие территориальные компромиссы. Наоборот, позиция министра является непоколебимой, и он подчеркивал ее элементы за закрытыми дверями,

– говорит Георгий Тихий.

По его словам, не может быть никаких компромиссов относительно суверенитета и территориальной целостности Украины. Представитель подчеркнул, что Формула мира это единственный реалистичный путь к всеобъемлющему, справедливого и длительного мира.

Он отметил, что принцип "Ничего об Украине без Украины" должен неуклонно соблюдаться. И на этом, как заверил Тихий, министр подчеркивал всем своим собеседникам во время обсуждений о прекращении войны.

"Информация источника Financial Times по обсуждению министром компромиссов является просто неправдивой, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов", – резюмировал представитель украинского министерства.